ТОП-3 бюджетних Bluetooth-навушників в Україні, які тішать якістю звучання

Не обов'язково купляти дорогі навушники, адже більшість людей байдужа до тонких нюансів звуку. Фото: freepik

Знайти в Україні у 2023 році TWS-навушники (роздільна пара) з функцією шумозаглушення та гідним звучанням не за всі гроші світу можна. Принаймні експерти радять звернути увагу на три моделі вартістю до 5000 гривень.

Про це написав NV.

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1. Anker SaundCore Space A40

Ціна від 3290 грн .

Можливо, найкращі навушники у свої ціновій категорії.

Основні характеристики

Час роботи: до 10 годин у режимі відтворення.

Швидке заряджання: 10 хв на 4 години роботи.

Шумозаглушення.

Комплектація: зарядний кейс, USB кабель для заряджання, змінні амбушюри.

Порт зарядного кейсу: USB Type-C.

2. Razer Hammerhead True Wireless

Ціна близько 4459 грн .

Геймерські навушники у форматі TWS. Втім, вони цілком згодяться й для звичайного користувача.

Основні характеристики

Час роботи: до 5 годин.

Швидке заряджання від кейса: двічі.

Шумозаглушення.

Комплектація: силіконові насадки 1 пара, зарядний кейс, USB-C кабель для зарядки, ремінець для футляра.

Порт зарядного кейсу: USB Type-C.

3. Samsung Galaxy Buds2

Ціна від 4999 грн .

Бажано користуватися ними у зв’язці зі смартфонами Samsung через програму Galaxy Wearable. Сенсорне управління інтуїтивне, налаштування навушників через смартфон реалізовано вдало.

Основні характеристики

Час роботи: до 5 годин.

Швидке заряджання від кейса: тричі.

Шумозаглушення.

Комплектація: зарядний кейс, USB-C кабель для зарядки, змінні амбушюри.

Порт зарядного кейсу: USB Type-C.

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