ТОП-3 бюджетних Bluetooth-навушників в Україні, які тішать якістю звучання
Знайти в Україні у 2023 році TWS-навушники (роздільна пара) з функцією шумозаглушення та гідним звучанням не за всі гроші світу можна. Принаймні експерти радять звернути увагу на три моделі вартістю до 5000 гривень.
Про це написав NV.
1. Anker SaundCore Space A40
Ціна від 3290 грн.
Можливо, найкращі навушники у свої ціновій категорії.
Основні характеристики
- Час роботи: до 10 годин у режимі відтворення.
- Швидке заряджання: 10 хв на 4 години роботи.
- Шумозаглушення.
- Комплектація: зарядний кейс, USB кабель для заряджання, змінні амбушюри.
- Порт зарядного кейсу: USB Type-C.
2. Razer Hammerhead True Wireless
Ціна близько 4459 грн.
Геймерські навушники у форматі TWS. Втім, вони цілком згодяться й для звичайного користувача.
Основні характеристики
- Час роботи: до 5 годин.
- Швидке заряджання від кейса: двічі.
- Шумозаглушення.
- Комплектація: силіконові насадки 1 пара, зарядний кейс, USB-C кабель для зарядки, ремінець для футляра.
- Порт зарядного кейсу: USB Type-C.
3. Samsung Galaxy Buds2
Ціна від 4999 грн.
Бажано користуватися ними у зв’язці зі смартфонами Samsung через програму Galaxy Wearable. Сенсорне управління інтуїтивне, налаштування навушників через смартфон реалізовано вдало.
Основні характеристики
- Час роботи: до 5 годин.
- Швидке заряджання від кейса: тричі.
- Шумозаглушення.
- Комплектація: зарядний кейс, USB-C кабель для зарядки, змінні амбушюри.
- Порт зарядного кейсу: USB Type-C.
Раніше Samsung випустила навушники з покемонами. Також ми писали про Bluetooth-колонку Urbanista Malibu, якій взагалі не потрібна зарядка.