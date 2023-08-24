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ТОП-3 бюджетних Bluetooth-навушників в Україні, які тішать якістю звучання

24 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-3 бюджетних Bluetooth-навушників в Україні, які тішать якістю звучання
Не обов'язково купляти дорогі навушники, адже більшість людей байдужа до тонких нюансів звуку. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Знайти в Україні у 2023 році TWS-навушники (роздільна пара) з функцією шумозаглушення та гідним звучанням не за всі гроші світу можна. Принаймні експерти радять звернути увагу на три моделі вартістю до 5000 гривень.

Про це написав NV.

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1. Anker SaundCore Space A40

Ціна від 3290 грн.

Можливо, найкращі навушники у свої ціновій категорії.

Основні характеристики

  • Час роботи: до 10 годин у режимі відтворення.
  • Швидке заряджання: 10 хв на 4 години роботи.
  • Шумозаглушення.
  • Комплектація: зарядний кейс, USB кабель для заряджання, змінні амбушюри.
  • Порт зарядного кейсу: USB Type-C.

2. Razer Hammerhead True Wireless

Ціна близько 4459 грн.

Геймерські навушники у форматі TWS. Втім, вони цілком згодяться й для звичайного користувача.

Основні характеристики

  • Час роботи: до 5 годин.
  • Швидке заряджання від кейса: двічі.
  • Шумозаглушення.
  • Комплектація: силіконові насадки 1 пара, зарядний кейс, USB-C кабель для зарядки, ремінець для футляра.
  • Порт зарядного кейсу: USB Type-C.

3. Samsung Galaxy Buds2

Ціна від 4999 грн.

Бажано користуватися ними у зв’язці зі смартфонами Samsung через програму Galaxy Wearable. Сенсорне управління інтуїтивне, налаштування навушників через смартфон реалізовано вдало.

Основні характеристики

  • Час роботи: до 5 годин.
  • Швидке заряджання від кейса: тричі.
  • Шумозаглушення.
  • Комплектація: зарядний кейс, USB-C кабель для зарядки, змінні амбушюри.
  • Порт зарядного кейсу: USB Type-C.

Раніше Samsung випустила навушники з покемонами. Також ми писали про Bluetooth-колонку Urbanista Malibu, якій взагалі не потрібна зарядка.

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