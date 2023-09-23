Apple почала продавати iPhone 15: скільки доведеться заплатити за смартфон в Україні

iPhone 15. Фото: CNN

У світі розпочався продаж нових смартфонів від Apple: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Українські ритейлери вже відкрили передзамовлення на нові "яблучні" моделі.

Новини.LIVE розповідають, скільки доведеться заплатити за новинку від Apple в Україні.

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Ритейлери наголошують, що забрати новий смартфон можна буде 29 вересня. Деякі магазини навіть встановили обмеження на продаж — один смартфон в одні руки.

Ціни на iPhone 15:

версія на 128 GB від 42 499 грн;

версія на 256 GB від 47 499 грн;

версія на 512 GB від 57 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Plus:

версія на 128 GB від 47 499 грн;

версія на 256 GB від 52 499 грн;

версія на 512 GB від 62 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Pro:

версія на 128 GB від 53 499 грн;

версія на 256 GB від 58 499 грн;

версія на 512 GB від 68 499 грн;

версія на 1 ТБ 78 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Pro Max:

версія на 256 GB від 63 499 грн;

версія на 512 GB від 73 499 грн;

версія на 1 TБ від 83 499 грн.

Apple представила такі кольори iPhone 15/ 15 Plus: чорний, червоний, зелений, світло-блакитний, рожевий та жовтий. Смартфони iPhone 15 Pro / 15 Pro Max можна обрати чорний, червоний, зелений, світло-блакитний, рожевий або жовтий.

Компанія також відкрила продаж на Apple Watch Series 9 і Ultra 2.

Ціни на Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2:

Apple Watch Series 9 GPS в корпусі 41 мм коштує 19 999 грн;

Apple Watch Series 9 GPS в корпусі 45 мм коштує 20 999 грн;

Apple Watch Ultra 2 в корпусі 49 мм коштує 39 999 грн.

Нагадаємо, нещодавно компанія Apple оголосила про вихід нових iPhone 15. Щорічні випуски смартфонів регулярно викликають шалений інтерес у всьому світі. Цього разу ажіотаж перед презентацією iPhone 15 досяг апогею в ОАЕ та, навіть, спричинив величезну тисняву в торгових центрах міста Дубай.

Також ми писали, що модельний ряд Apple 2023 року вийшов досить непоганим, хоча зміни в гаджетах порівняно з минулорічними продуктами були здебільшого незначними. Головні досягнення розробники компанії готують на 2024 рік.