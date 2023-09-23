Apple начала продавать iPhone 15: сколько придется заплатить за смартфон в Украине

iPhone 15. Фото: CNN

В мире началась продажа новых смартфонов от Apple: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Украинские ритейлеры уже открыли предзаказ на новые "яблочные" модели.

Новини.LIVE рассказывают, сколько придется заплатить за новинку от Apple в Украине.

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Ритейлеры отмечают, что забрать новый смартфон можно будет 29 сентября. Некоторые магазины даже установили ограничения на продажу — один смартфон в одни руки.

Цены на iPhone 15:

версия на 128 GB от 42 499 грн;

версия на 256 GB от 47 499 грн;

версия на 512 GB от 57 499 грн.

Цены на iPhone 15 Plus:

версия на 128 GB от 47 499 грн;

версия на 256 GB от 52 499 грн;

версия на 512 GB от 62 499 грн.

Цены на iPhone 15 Pro:

версия на 128 GB от 53 499 грн;

версия на 256 GB от 58 499 грн;

версия на 512 GB от 68 499 грн;

версия на 1 ТВ 78 499 грн.

Цены на iPhone 15 Pro Max:

версия на 256 GB от 63499 грн;

версия на 512 GB от 73499 грн;

версия на 1 TБ от 83 499 грн.

Apple представила такие цвета iPhone 15/15 Plus: черный, красный, зеленый, светло-голубой, розовый и желтый. Смартфоны iPhone 15 Pro/15 Pro Max можно выбрать черный, красный, зеленый, светло-голубой, розовый или желтый.

Компания также открыла продажи на Apple Watch Series 9 и Ultra 2.

Цены на Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2:

Apple Watch Series 9 GPS в корпусе 41 мм стоит 19999 грн;

Apple Watch Series 9 GPS в корпусе 45 мм стоит 20999 грн;

Apple Watch Ultra 2 в корпусе 49 мм стоит 39 999 грн.

Напомним, недавно компания Apple объявила о выходе новых iPhone 15. Ежегодные выпуски смартфонов регулярно вызывают безумный интерес во всем мире. На этот раз ажиотаж перед презентацией iPhone 15 достиг апогея в ОАЭ и даже вызвал огромную давку в торговых центрах города Дубай.

Также мы писали, что модельный ряд Apple 2023 получился довольно неплохим, хотя изменения в гаджетах по сравнению с прошлогодними продуктами были в основном незначительными. Главные достижения разработчики компании готовят на 2024 год.