Новий iPhone 15 вже доступний в ОАЕ - у торгових центрах шалений натовп.

Тисячі любителів iPhone утворили натовп в Dubai Mall. Фото: Google.com

Минулого вівторка компанія Apple оголосила про вихід нових iPhone 15. Повідомлялось, що нове видання Apple надійде в продаж в п’ятницю, 22 вересня. Щорічні випуски смартфонів Apple регулярно викликають шалений інтерес у всьому світі. Цього разу ажіотаж перед презентацією iPhone 15 досяг апогею в ОАЕ та, навіть, спричинив величезну тисняву в торгових центрах міста Дубай.

Про це пише Khaleej Times.

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Сьогодні в усьому світі стартував продаж чотирьох нових моделей смартфонів від Apple. Справжні пристрасті почали відбуватися в минулу добу в ОАЕ.

Магазин Apple в Dubai Mall був змушений забарикадуватися після того, як сотні людей почали займати чергу та створили загрозу небезпечного натовпу. Адміністрація торгового центру Dubai Mall вжила значних заходів для забезпечення безпеки натовпу. Для контролю над чергами були задіяні співробітники служби безпеки.

"На даний момент магазин закритий для покупців. Ми дбаємо про те, щоб усім було комфортно та безпечно", — попереджав охоронець.

Тим не менше вже сьогодні у соцмережах почали поширюватися відеоролики, зняті в торговому центрі Mall of the Emirates. На відеокадрах видно, як великий натовп людей намагається прорватися до магазину Apple Store. Скупчення шанувальників нових iPhone 15 створило довгі черги, які змійкою тягнуться з верхніх поверхів торгового центру аж до виходу з першого.

Багато жителів рахували години, щоб отримати нову модель. "Я нещодавно переїхав до Дубаї і не знаю ситуації тут. Подивившись кілька відео в соцмережах, я попрямувала до Dubai Mall", — розповіла журналістам Азіз Карімова, емігрант з Узбекистану.

Великий натовп людей намагається прорватися до магазину Apple Store. Фото: Google.com

Яким буде iPhone 15

Зазначимо, що нова модель iPhone 15 дійсно відрізняється від попередника, і тому варта уваги.

Найбільш істотна зміна полягає в зарядному порті, який перейшов від технології Lightning до USB Type-C, що робить пристрій більш сумісним із європейськими стандартами. Це може спростити підключення телефону до різних пристроїв та зарядних кабелів.

Вартість нового iPhone від Apple залежатиме від його внутрішньої пам'яті та моделі телефону. Повідомляється, що у світі нові моделі iPhone Pro та Pro Max будуть доступні за ціною від $999.

Щодо Україні, наразі доступні лише приблизні ціни на iPhone 15. Якими будуть попередні ціни на нову продукцію Apple в Україні ми писали тут.

Також ми пояснювали у чому різниця між смартфонами iPhone 15 та iPhone 14.

