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Оновлені iPhone, iPad, MacBook та інші: експерт розкрив плани Apple на 2024 рік

22 вересня 2023 12:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Оновлені iPhone, iPad, MacBook та інші: експерт розкрив плани Apple на 2024 рік
У 2024 пристрої Apple зазнають значущих змін. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Модельний ряд Apple 2023 року вийшов досить непоганим, хоча зміни в гаджетах порівняно з минулорічними продуктами були здебільшого незначними. Головні досягнення розробники компанії готують на 2024 рік.

Про це повідомив Bloomberg.

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Прогнозують, що цього року Apple збільшить дохід до 123,5 млрд доларів, що певною мірою розв'яже компанії руки для радикальніших оновлень своїх пристроїв. Відомий журналіст Марк Гурманн розповів, на що слід очікувати у 2024 році.

Vision Pro

В найближчій перспективі гарнітура змішаної реальності не принесе великого доходу компанії, але вона допоможе залучити споживачів до роздрібних магазинів Apple.

Apple Watch Series X

Планується, що 10-річний ювілейний Apple Watch отримає редизайн. Нові функції для здоров'я, такі як монітор кров'яного тиску, з'являться 2024 року або вже у 2025-му. Apple також працює над послугою медичного коучингу на основі штучного інтелекту.

Оновлення планшетів

iPad Pro отримує перший за п'ять років редизайн, зокрема OLED-дисплей для 11-дюймової та 13-дюймової моделей. Також компанія планує випустити оновлену клавіатуру Magic Keyboard з металевим корпусом.

Перші 3-нанометрові комп'ютери

Перехід на M3 (3-нанометрові комп'ютери Mac) триває. MacBook Air, MacBook Pro та інші комп'ютери Mac вже готові отримати нові чіпи.

Більші екрани iPhone

Після масштабного редизайну цього року, iPhone Pro отримають трохи більші дисплеї у 2024-му.

Штучний інтелект

Apple планує вступити в гонку генеративного ШІ. Компанія вже працює над внутрішнім інструментом під назвою Apple GPT, а також над власною моделлю ШІ під назвою Ajax.

Раніше ми писали, що Apple випустила iOS 17 й у власників iPhone з'явилося 10 нових функцій. Також експерти iFixit повідомили, що iPhone 14 майже непридатний для ремонту.

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