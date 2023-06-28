iPhone 15 Pro: фото чохлів для нового смартфона Apple розкрили його дизайн

Інтерес фанатів iPhone до нової моделі смартфона Apple підігріли фото чохла для 15 Pro. Фото: weibo

В мережу потрапили фото чохла для iPhone 15 Pro. На зображеннях видно зміни у розташуванні кнопок живлення та гучності.

Зображення, опубліковані на сервісі Weibo, показують, що кнопки живлення та гучності iPhone 15 Pro будуть розташовані трохи нижче, ніж на моделях iPhone 14 Pro. А порт USB-C iPhone 15 Pro, який замінює порт Lightning на поточних моделях, також потребує дещо більшого вирізу в нижній частині.

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На чохлах розміщено над кнопкою вимкнення звуку розмішена вставка. Ймовірно, вона передбачена під універсальну кнопку, якою можна буде призначити дію за бажанням. Приблизно, як в Apple Watch Ultra. Наприклад, запуск ярликів, створення скріншоту, відеозапис екрана абощо. Також, на думку користувача Twitter Majin Bu, iPhone 15 Pro матиме більші лінзи камери та більший мікрофон.

Загалом моделі iPhone 15 Pro передбачають значний апгрейд. Зокрема смартфон матиме:

більш вигнуту титанову раму замість сталевої;

збільшену оперативну пам’ять;

твердотільні кнопки регулювання звуку, чіп A17 Bionic;

перископічний об’єктив для збільшення оптичного масштабування на моделі Pro Max;

порт USB-C.

Очікується, що Apple анонсує серію iPhone 15 у вересні 2023 року. Аналітики прогнозують, що в США стартова модель iPhone 15 Pro коштуватиме 1049 дол, а iPhone 15 Pro Max з 1 Тбайт пам'яті — від 1 649 до 1700 дол.

Раніше ми писали, що, як подейкують, у нового iPhone буде стійка до стирання поверхня, яка менше схильна до подряпин і потертостей.

Також опубліковано ТОП 5 кращих чохлів для смартфонів у 2023 році.