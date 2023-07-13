Apple представила пользователям тестирование iOS 17

Смартфон от Apple. Фото: Pexels

Через месяц после анонса iOS 17 компания Apple представила открытое тестирование операционной системы. Прошивку могут скачать все желающие.

Об этом сообщает MacRumors.

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Тестирование iOS 17

Для установки бета-версии необходимо зарегистрироваться в программе тестирования Apple, а затем загрузить программное обеспечение через настройки телефона.

В новой iOS 17 появились расширенные настройки изображений для контактов и режим Standby, показывающий полезную информацию, когда смартфон находится в горизонтальном положении. Разработчики также добавили новое приложение "Журнал", функции iMessage и обновленную Siri.

Напомним, компания Apple активно занимается разработкой ноутбука со складывающимся экраном, что может стать сильным конкурентом Asus и их линейки Zenbook Fold. Также стало известно, когда Apple покажет готовую продукцию миру.

Также мы писали, что Apple не сможет поставить на рынок 1 млн гарнитур смешанной реальности Vision Pro в 2024 году. Корпорацию подводят контрактные изготовители.

Добавим, в сеть попали фото чехла для iPhone 15 Pro. На изображениях видны изменения в расположении кнопок питания и громкости.