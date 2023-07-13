Apple представила пользователям тестирование iOS 17
Через месяц после анонса iOS 17 компания Apple представила открытое тестирование операционной системы. Прошивку могут скачать все желающие.
Об этом сообщает MacRumors.
Тестирование iOS 17
Для установки бета-версии необходимо зарегистрироваться в программе тестирования Apple, а затем загрузить программное обеспечение через настройки телефона.
В новой iOS 17 появились расширенные настройки изображений для контактов и режим Standby, показывающий полезную информацию, когда смартфон находится в горизонтальном положении. Разработчики также добавили новое приложение "Журнал", функции iMessage и обновленную Siri.
Напомним, компания Apple активно занимается разработкой ноутбука со складывающимся экраном, что может стать сильным конкурентом Asus и их линейки Zenbook Fold. Также стало известно, когда Apple покажет готовую продукцию миру.
Также мы писали, что Apple не сможет поставить на рынок 1 млн гарнитур смешанной реальности Vision Pro в 2024 году. Корпорацию подводят контрактные изготовители.
Добавим, в сеть попали фото чехла для iPhone 15 Pro. На изображениях видны изменения в расположении кнопок питания и громкости.