Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow На всіх не вистачить: Apple змінила плани виробництва Vision Pro arrow

На всіх не вистачить: Apple змінила плани виробництва Vision Pro

5 липня 2023 11:58
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple змінила плани виробництва Vision Pro
Apple змушений переглянути плани поставок Vision Pro через проблеми з виробництвом. Фото: forbes
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple не зможе поставити на ринок 1 млн гарнітур змішаної реальності Vision Pro у 2024 році. Корпорацію підводять контрактні виробники.

Про це повідомила видання Arstechnica.

Читайте також:

Складний девайс розроблявся протягом семи років. Нарешті презентація Vision Pro відбулася 5 червня 2023 року. Габаритна гарнітура пристрою потребує окремої батареї та коштуватиме 3,5 тис. дол.

Втім, ще тоді фанатів Apple попередили, що новинка з’явиться на ринку лише у 2024 році. Але на шанувальників "яблучних" технологій чекав ще один удар – наразі з’ясувалося, що очікувана доступність Vision Pro в наступному році буде обмеженою.

Чому скоротили виробничі плани на Vision Pro

Подейкують, що причиною цього стали складний дизайн гарнітури та труднощі у її виробництві. Також існують проблеми з ланцюжками поставок компонентів для виробництва пристрою.

Скільки вироблять Vision Pro у 2024 році

Згідно з інсайдерською інформацією, контрактний виробник Apple китайська компанія Luxshare збирається виготовити менш як 400 тис. одиниць Vision Pro у 2024 році.

Ще два китайських постачальники окремих компонентів для Vision Pro заявили, що Apple просить їх надати лише від 130 тис. до 150 тис. одиниць протягом наступного року.

Чим ще незадоволена Apple

Корпорацію засмучує продуктивність роботи партнерів–виробників micro-OLED дисплеїв та вигнутих лінз. Подейкують, що цими виробниками є Sony та TSMC. Втім, обидві не підтвердили таку інформацію.

Раніше ми повідомляли про подробиці випуску революційного пристрою без дисплея – "вбивцю смартфонів" Humane Ai Pin.

Також ми писали, яким буде новий Samsung Galaxy S23 FE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз