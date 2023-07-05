Apple змінила плани виробництва Vision Pro

Apple змушений переглянути плани поставок Vision Pro через проблеми з виробництвом. Фото: forbes

Apple не зможе поставити на ринок 1 млн гарнітур змішаної реальності Vision Pro у 2024 році. Корпорацію підводять контрактні виробники.

Про це повідомила видання Arstechnica.

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Складний девайс розроблявся протягом семи років. Нарешті презентація Vision Pro відбулася 5 червня 2023 року. Габаритна гарнітура пристрою потребує окремої батареї та коштуватиме 3,5 тис. дол.

Втім, ще тоді фанатів Apple попередили, що новинка з’явиться на ринку лише у 2024 році. Але на шанувальників "яблучних" технологій чекав ще один удар – наразі з’ясувалося, що очікувана доступність Vision Pro в наступному році буде обмеженою.

Чому скоротили виробничі плани на Vision Pro

Подейкують, що причиною цього стали складний дизайн гарнітури та труднощі у її виробництві. Також існують проблеми з ланцюжками поставок компонентів для виробництва пристрою.

Скільки вироблять Vision Pro у 2024 році

Згідно з інсайдерською інформацією, контрактний виробник Apple китайська компанія Luxshare збирається виготовити менш як 400 тис. одиниць Vision Pro у 2024 році.

Ще два китайських постачальники окремих компонентів для Vision Pro заявили, що Apple просить їх надати лише від 130 тис. до 150 тис. одиниць протягом наступного року.

Чим ще незадоволена Apple

Корпорацію засмучує продуктивність роботи партнерів–виробників micro-OLED дисплеїв та вигнутих лінз. Подейкують, що цими виробниками є Sony та TSMC. Втім, обидві не підтвердили таку інформацію.

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