Apple представила одразу два смартгодинники нового покоління: цікавих функцій побільшало

Смартгодинники Apple Watch Series 9. Фото: скриншот з відео

На презентації Wonderlust, 12 вересня, Apple презентувала новий смартгодинник Apple Watch 9. Відтепер відповідати на дзвінки за допомогою гаджета стане ще зручніше.

Про функціонал нових гаджетів розповіли під час онлайн-трансляції.

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Головний операційний директор компанії Джефф Вільямс представив два нові смартгодинники: Apple Watch 9 та Apple Watch Ultra 2.

Нові смартгодинники отримали чіпи S9, який компанія називає "своїм найпотужнішим чіпом". Він має 5,6 мільярда транзисторів та чотирьохядерний нейронний механізм. Саме завдяки чіпу автономна робота нових Apple Watch зросла до 18 годин.

До того ж у годинниках оновили процесор. Тепер він працюватиме на 30% швидше та енергоефективніше. Водночас його детектори оброблятимуть запити на пристрої на 45% точніше. Так, Apple Watch Series 9 швидше реагуватиме на диктування за допомогою Siri. Як обіцяють виробники, ця функція працюватиме на 25% точніше у порівнянні з Series 8.

І фішкою нових смартодинників стала можливість відповідати на дзвінки за допомогою жесту — Double Tap. Тепер завершувати дзвінки, відкривати віджети та виконувати інші завдання можна буде лише однією рукою — торкнувшись вказівним пальцем великого.

До того ж притуливши годинники Apple один до одного можна обмінюватись контактами. Водночас за допомогою годинника можна відслідковувати свій iPhone.

Також нова модель смартгодинника дозволить вимірювати відстань до об’єктів.

Apple Watch 9 має великий безрамковий екран з функцією AlwaysOn. Сам дисплей став вдвічі потужнішим, за попередню версію — до 2000 Ніт. Яскравість у вимкненому стані складатиме лише 1 Ніт.

Нова серія годинника представлена одразу у кількох кольорах.

Apple Watch 9 в кольорах. Фото: скриншот з відео

Які характеристики має Apple Watch Ultra 2

Інша новинка — Apple Watch Ultra 2 отримав ще яскравіший дисплей з яскравістю 3000 Ніт. А час автономної роботи становить 36 годин на одному заряді і 72 години в режимі зниженого енергоспоживання.

Смартгодинник Apple Watch Ultra 2. Фото% скриншот з відео

Також варто зазначити, що Apple вирішила подбати про екологію та знизити кількість карбонових викидів під час виробництва своїх гаджетів. Так, саме смартгодинники нового покоління стануть першими продуктами, зробленими з меншою шкодою для довкілля. Цього досягнуть за допомогою заміни шкіряних ремінців на виготовлені з войлока FineWoven.

Нагадаємо, Apple представила iPhone 15. Сталоо відомо, якими характеристиками наділили нові смартфони.