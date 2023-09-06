Найкращій iPhone: рейтинг найулюбленіших користувачами пристроїв Apple

У 2023 році симпатії користувачів отримав раніше ненависний iPhone 12 mini. Фото: apple-battery

Відомий бенчмарк AnTuTu склав новий рейтинг кращих пристроїв Apple. В десятку потрапили вісім iPad, два старих iPhone та жодної нової моделі смартфонів.

ТОП 5 найулюбленіших пристроїв Apple

Користувачі віддали "золото" 10,5-дюймовому планшету iPad Pro, який отримав 96,67% гарних відгуків.

На другому місці — 10,9-дюймовий iPad Air 4, яким дуже задоволені 96,33% користувачів.

Лише третім на п'єдесталі опинився смартфон – iPhone 12 mini, який схвалило 95,96% юзерів.

На четвертому місці опинився iPhone SE (2020).

На п'ятому — 12,9-дюймовий iPad Pro 4.

Як змінилося ставлення до iPhone 12 mini

Свого часу Apple покладала на iPhone 12 mini не аби які надії. Від бюджетного компактного iPhone з повноцінним функціоналом флагмана чекали проривів на ринку. Але не все сталося, як гадалося в Apple — лише 5% від всіх продажів iPhone 12 припало тоді на iPhone 12 mini. Користувачі скаржилися, що він або занадто маленький та дуже дорогий для своїх розмірів. Як бачимо, сьогодні ставлення до компактного гаджета iPhone радикально змінилося.

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Раніше Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.