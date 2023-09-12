Презентація iPhone 15: які характеристики отримали нові смартфони

Смартфони iPhone 15. Фото: скриншот з відео

У вівторок, 12 вересня, одна з найочікуваніших презентацій року Wonderlust. Apple представила свої новинки, серед яких iPhone 15.

Про це йдеться у прямій трансляції презентації.

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Які зміни у зовнішніх характеристиках відбулись у iPhone 15

Як і раніше компанія випустила одразу кілька варіацій нового iPhone на різний бюджет. Так, Apple презентувала iPhone 15, 15 Plus, Pro та Pro Max. Усі моделі предсталені у пастельних та чорному кольорах.

Виробники замінили нержавіючу сталь корпусів у iPhone на легкий титановий сплав. Водночас моделі Pro оснащені титановою рамкою. Інші — матимуть алюмінієву рамку та скляну матову задню частину.

До того ж обіцяють, що краї між бічною та передньою частинами стануть круглішими. Завдяки цьому смартфон буде зручніше лежати в долоні.

В iPhone 15 та 15 Plus діагональ екрана не змінили — 6,1 та 6,7 дюймів відповідно. А от у Pro та Pro Max відступи навколо екрана зменшать на третину.

Також Apple переходить на стандарти Європейського Союзу. А відповідно, на зміну порту Lightning у нових моделях прийде порт USB-C. Обіцяють, що від такої зміни виграють моделі Pro і Pro Max. Ці модела отримають USB 3.2 або Thunderbolt 3. Базові iPhone 15 і 15 Plus підтримуватимуть USB 2.0.

Що відомо про нові функції

Новий iPhone 15 обладнали 48-ми мегапіксельною камерою. Це дозволить робити деталізовані знімки, без втрати якості, навіть за умов недостатнього освітлення.

До того ж смартфон отримав Dynamic Island — сенсорну ділянку на дисплеї, як у iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Це виріз довкола селфі камери, який також реагуватиме на команди.

Також усі нові моделі отримають ProMotion — технологію, яка забезпечує роботу екрана в діапазоні частот від 1 до 120 Гц.

Нагадаємо, стало відомо, що iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android.

Також ми писали, що за тиждень до презентації акції Apple різко впали.