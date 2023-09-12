Apple представила сразу два смарт-часы нового поколения: интересных функций стало больше

Смарт-часы Apple Watch Series 9. Фото: скриншот с видео

На презентации Wonderlust, 12 сентября, Apple представила новые смарт-часы Apple Watch 9. Отныне отвечать на звонки с помощью гаджета станет еще удобнее.

О функционале новых гаджетов рассказали во время онлайн-трансляции.

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Что известно о характеристиках Apple Watch 9

Главный операционный директор компании Джефф Уильямс представил две новые модели смарт-часов: Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2.

Новые смарт-часы получили чипы S9, который компания называет "своим мощным чипом". Он имеет 5,6 миллиарда транзисторов и четырехъядерный нейронный механизм. Именно благодаря чипу автономная работа новых Apple Watch выросла до 18 часов.

К тому же, в часах обновили процессор. Теперь он будет работать на 30% быстрее и энергоэффективнее. В то же время, его детекторы будут обрабатывать запросы на устройства на 45% точнее. Так, Apple Watch Series 9 скорее будет реагировать на диктовку с помощью Siri. Как обещают производители, эта функция будет работать на 25% точнее по сравнению с Series 8.

И фишкой новых смарт-часов стала возможность отвечать на звонки с помощью жеста — Double Tap. Теперь завершать звонки, открывать виджеты и выполнять другие задачи можно будет только одной рукой — коснувшись указательным пальцем большого.

К тому же, прижав часы Apple друг к другу, можно обмениваться контактами. В то же время с помощью часов можно отслеживать свой iPhone.

Также новая модель смарт-часов позволит измерять расстояние до объектов.

Apple Watch 9 имеет обширный безрамочный экран с функцией AlwaysOn. Сам дисплей стал вдвое мощнее, по предыдущей версии — до 2000 нит. Яркость в выключенном состоянии составит всего 1 нит.

Новая серия часов представлена сразу в нескольких цветах.

Apple Watch 9 в цвете. Фото: скриншот с видео

Какие характеристики имеет Apple Watch Ultra 2

Другая новинка — Apple Watch Ultra 2 получил еще более яркий дисплей с яркостью 3000 нит. А время автономной работы составляет 36 часов в одном заряде и 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.

Смарт-часы Apple Watch Ultra 2. Фото% скриншот с видео

Также стоит отметить, что Apple решила позаботиться об экологии и снизить количество карбоновых выбросов при производстве своих гаджетов. Так, именно смарт-часы нового поколения станут первыми продуктами, сделанными с меньшим вредом для окружающей среды. Этого достигнут с помощью замены кожаных ремешков на изготовленные из войлока FineWoven.

Напомним, Apple представила iPhone 15. Стало известно, какими характеристиками наделили новые смартфоны.