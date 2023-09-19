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Apple випустила 17 версію iOS: у власників iPhone з'являться 10 нових функцій

19 вересня 2023 08:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Apple випустила 17 версію iOS: у власників iPhone з'являться 10 нових функцій
iPhone в руках у жінки. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 18 вересня, компанія Apple випустила нову версію операційних систем iOS 17. З цим оновленням у вашого iPhone з'явиться чимало нових функцій.

Про це йдеться у заяві Apple.

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Для яких пристроїв доступне оновлення та як його встановити

Зазначається, що оновлення доступне для:

  • iPhone XS і новіше,
  • iPad Pro 12,9 дюйма 2-го покоління і новіше,
  • iPad Pro 10,5 дюйма,
  • iPad Pro 11 дюймів 1-го покоління і новіше,
  • iPad Air 3-го покоління і новіше,
  • iPad 6-го покоління і новіше,
  • iPad mini 5-го покоління і новіше.

Для того, аби встановити оновлення варто перейти в "Налаштування", обрати "Загальні".

оновлення iOS 17
Інструкція оновлення. Фото: скриншот

Потім натиснути "Оновлення ПЗ", де і буде видно можливе оновлення. 

оновлення iOS 17
Інструкція оновлення. Фото: скриншот
оновлення iOS 17
Інструкція оновлення. Фото: скриншот

Які нові функції з'являться у користувачів

Після оновлення до iOS 17 на ваших гаджетах з'являться такі нові функції:

  • покращене автовиправлення — оновлення містить найсучаснішу мовну модель для передбачення слів, яка значно поліпшить автовиправлення на iPhone;
  • інтерактивні віджети — вони будуть доступні на головному екрані iPhone, екрані блокування і в новому режимі очікування;
  • NameDrop — функція iOS 17, яка дає змогу двом користувачам обмінюватися контактною інформацією, просто з'єднавши свої iPhone;
  • режим StandBy — новий повноекранний режим роботи, який зручно показує інформацію великим шрифтом на весь екран для перегляду на відстані.

Окрім того, з'явиться панель наклейок, постери контактів, голосова пошта в реальному часі, свайп для відповіді в iMessage, Apple Maps Offline та просто Siri замість Hey Siri.

Нагадаємо, 12 вересня о 20:00 за Києвом компанія Apple представила нову лінійку iPhone 15. При чому на чотирьох нових моделях телефонів та на навушниках AirPods Pro з'являться роз'єми USB-C.

Також ми писали, як зміняться ціни на попередні моделі після виходу iPhone 15 та скільки вони коштують зараз. 

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