Apple выпустила 17 версию iOS: у владельцев iPhone появятся 10 новых функций

iPhone в руках женщины. Фото: google

В понедельник, 18 сентября, Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 17. С этим обновлением у вашего iPhone появится немало новых функций.

Об этом говорится в заявлении Apple.

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Для каких устройств доступно обновление и как его установить

Отмечается, что обновление доступно для:

iPhone XS и поновее,

iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее,

iPad Pro 10,5 дюйма,

iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и новее,

iPad Air 3-го поколения и новее,

iPad 6-го поколения и новее,

iPad mini 5-го поколения и поновее.

Для того чтобы установить обновление, следует перейти в "Настройки", выбрать "Общие".

Инструкция обновления. Фото: скриншот

Затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.

Инструкция обновления. Фото: скриншот

Инструкция обновления. Фото: скриншот

Какие новые функции появятся у пользователей

После обновления до iOS 17 на ваших гаджетах появятся следующие новые функции:

улучшенная автоисправление — обновление содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone;

интерактивные виджеты — они будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания;

NameDrop — функция iOS 17, позволяющая двум пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone;

режим StandBy — новый полноэкранный режим работы, удобно показывающий информацию большим шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии.

Кроме того, появится панель наклеек, постеры контактов, голосовая почта в реальном времени, свайп для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri.

Напомним, 12 сентября в 20:00 по Киеву компания Apple представила новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.

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