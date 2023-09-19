Apple выпустила 17 версию iOS: у владельцев iPhone появятся 10 новых функций
В понедельник, 18 сентября, Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 17. С этим обновлением у вашего iPhone появится немало новых функций.
Об этом говорится в заявлении Apple.
Для каких устройств доступно обновление и как его установить
Отмечается, что обновление доступно для:
- iPhone XS и поновее,
- iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее,
- iPad Pro 10,5 дюйма,
- iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и новее,
- iPad Air 3-го поколения и новее,
- iPad 6-го поколения и новее,
- iPad mini 5-го поколения и поновее.
Для того чтобы установить обновление, следует перейти в "Настройки", выбрать "Общие".
Затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.
Какие новые функции появятся у пользователей
После обновления до iOS 17 на ваших гаджетах появятся следующие новые функции:
- улучшенная автоисправление — обновление содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone;
- интерактивные виджеты — они будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания;
- NameDrop — функция iOS 17, позволяющая двум пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone;
- режим StandBy — новый полноэкранный режим работы, удобно показывающий информацию большим шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии.
Кроме того, появится панель наклеек, постеры контактов, голосовая почта в реальном времени, свайп для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri.
Напомним, 12 сентября в 20:00 по Киеву компания Apple представила новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.
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