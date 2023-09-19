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Apple выпустила 17 версию iOS: у владельцев iPhone появятся 10 новых функций

19 сентября 2023 08:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Apple выпустила 17 версию iOS: у владельцев iPhone появятся 10 новых функций
iPhone в руках женщины. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 18 сентября, Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 17. С этим обновлением у вашего iPhone появится немало новых функций.

Об этом говорится в заявлении Apple.

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Для каких устройств доступно обновление и как его установить

Отмечается, что обновление доступно для:

  • iPhone XS и поновее,
  • iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее,
  • iPad Pro 10,5 дюйма,
  • iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и новее,
  • iPad Air 3-го поколения и новее,
  • iPad 6-го поколения и новее,
  • iPad mini 5-го поколения и поновее.

Для того чтобы установить обновление, следует перейти в "Настройки", выбрать "Общие".

обновление iOS 17
Инструкция обновления. Фото: скриншот

Затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.

обновление iOS 17
Инструкция обновления. Фото: скриншот
обновление iOS 17
Инструкция обновления. Фото: скриншот

Какие новые функции появятся у пользователей

После обновления до iOS 17 на ваших гаджетах появятся следующие новые функции:

  • улучшенная автоисправление — обновление содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone;
  • интерактивные виджеты — они будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания;
  • NameDrop — функция iOS 17, позволяющая двум пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone;
  • режим StandBy — новый полноэкранный режим работы, удобно показывающий информацию большим шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии.

Кроме того, появится панель наклеек, постеры контактов, голосовая почта в реальном времени, свайп для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri.

Напомним, 12 сентября в 20:00 по Киеву компания Apple представила новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.

Также мы писали, как изменятся цены на предыдущие модели после выхода iPhone 15 и сколько они стоят сейчас.

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