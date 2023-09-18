Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow iPhone 15 та iPhone 14: у чому різниця між смартфонами arrow

iPhone 15 та iPhone 14: у чому різниця між смартфонами

18 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 та iPhone 14: у чому різниця між смартфонами
iPhone 15 отримає частину функціонала iPhone 14 Pro Max. Фото: apple.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Попри певний скепсис оглядачів, базова модель iPhone 15 де у чому відрізняється від попередника. Хоча стартові ціни в США на обидві моделі однакові.

Про це повідомив УНІАН.

Читайте також:

Дизайн

  • Плоскі рамки iPhone 15 трохи закруглені для більш зручного обхвату.
  • Замість глянсової задньої панелі встановили матову.

Екран

  • iPhone 15 і 14 мають однаковий розмір екрана — 6,1 дюйма, але iPhone 15 отримав Dynamic Island, який був фішкою iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.
  • iPhone 15 має яскравіший екран — 2000 ніт, iPhone 14 — 1200 ніт на сонці.
  • Роздільна здатність нової моделі складає 2556 х 1179, а у попередника — 2532 х 1170 пікселів.
  • Плавність оновлення екрана так і залишилася такою самою — 60 Гц.

Потужність

  • iPhone 15 має чипсет Apple A16 Bionic з 6-ядерним CPU і 5-ядерним GPU, як в iPhone 14 і 14 Pro Max.
  • В обох моделях пам'ять коливається від 128 ГБ до 512 ГБ.

Камера

  • iPhone 15 і 15 Plus мають основний датчик з діафрагмою f/1,6 та роздільну здатність 48 МП, а не 12 МП, як у 14-ї моделі.
  • Кращою стала обробка фото при слабкому освітленні й у русі.
  • Фронтальна камера нової моделі отримала автофокус.

Автономна робота

iPhone 15 і 14 мають однаковий час автономної роботи — приблизно 24 години.

Ціни

Ціни на нові базові смартфони Apple за рік не змінилися.  Так само як у попередників, вартість iPhone 15 та 15 Plus починається з 799 та 899 доларів.

Раніше ми писали, що iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android. Також повідомляли, скільки доведеться викласти за новинки Apple -- iPhone 15 та Watch Series 9.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз