iPhone 15 та iPhone 14: у чому різниця між смартфонами
18 вересня 2023 19:45
iPhone 15 отримає частину функціонала iPhone 14 Pro Max. Фото: apple.com
Попри певний скепсис оглядачів, базова модель iPhone 15 де у чому відрізняється від попередника. Хоча стартові ціни в США на обидві моделі однакові.
Про це повідомив УНІАН.
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Дизайн
- Плоскі рамки iPhone 15 трохи закруглені для більш зручного обхвату.
- Замість глянсової задньої панелі встановили матову.
Екран
- iPhone 15 і 14 мають однаковий розмір екрана — 6,1 дюйма, але iPhone 15 отримав Dynamic Island, який був фішкою iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.
- iPhone 15 має яскравіший екран — 2000 ніт, iPhone 14 — 1200 ніт на сонці.
- Роздільна здатність нової моделі складає 2556 х 1179, а у попередника — 2532 х 1170 пікселів.
- Плавність оновлення екрана так і залишилася такою самою — 60 Гц.
Потужність
- iPhone 15 має чипсет Apple A16 Bionic з 6-ядерним CPU і 5-ядерним GPU, як в iPhone 14 і 14 Pro Max.
- В обох моделях пам'ять коливається від 128 ГБ до 512 ГБ.
Камера
- iPhone 15 і 15 Plus мають основний датчик з діафрагмою f/1,6 та роздільну здатність 48 МП, а не 12 МП, як у 14-ї моделі.
- Кращою стала обробка фото при слабкому освітленні й у русі.
- Фронтальна камера нової моделі отримала автофокус.
Автономна робота
iPhone 15 і 14 мають однаковий час автономної роботи — приблизно 24 години.
Ціни
Ціни на нові базові смартфони Apple за рік не змінилися. Так само як у попередників, вартість iPhone 15 та 15 Plus починається з 799 та 899 доларів.
Раніше ми писали, що iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android. Також повідомляли, скільки доведеться викласти за новинки Apple -- iPhone 15 та Watch Series 9.