iPhone 15 та iPhone 14: у чому різниця між смартфонами

iPhone 15 отримає частину функціонала iPhone 14 Pro Max. Фото: apple.com

Попри певний скепсис оглядачів, базова модель iPhone 15 де у чому відрізняється від попередника. Хоча стартові ціни в США на обидві моделі однакові.

Про це повідомив УНІАН.

Читайте також:

Дизайн

Плоскі рамки iPhone 15 трохи закруглені для більш зручного обхвату.

Замість глянсової задньої панелі встановили матову.

Екран

iPhone 15 і 14 мають однаковий розмір екрана — 6,1 дюйма, але iPhone 15 отримав Dynamic Island, який був фішкою iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

iPhone 15 має яскравіший екран — 2000 ніт, iPhone 14 — 1200 ніт на сонці.

Роздільна здатність нової моделі складає 2556 х 1179, а у попередника — 2532 х 1170 пікселів.

Плавність оновлення екрана так і залишилася такою самою — 60 Гц.

Потужність

iPhone 15 має чипсет Apple A16 Bionic з 6-ядерним CPU і 5-ядерним GPU, як в iPhone 14 і 14 Pro Max.

В обох моделях пам'ять коливається від 128 ГБ до 512 ГБ.

Камера

iPhone 15 і 15 Plus мають основний датчик з діафрагмою f/1,6 та роздільну здатність 48 МП, а не 12 МП, як у 14-ї моделі.

Кращою стала обробка фото при слабкому освітленні й у русі.

Фронтальна камера нової моделі отримала автофокус.

Автономна робота

iPhone 15 і 14 мають однаковий час автономної роботи — приблизно 24 години.

Ціни

Ціни на нові базові смартфони Apple за рік не змінилися. Так само як у попередників, вартість iPhone 15 та 15 Plus починається з 799 та 899 доларів .

Раніше ми писали, що iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android. Також повідомляли, скільки доведеться викласти за новинки Apple -- iPhone 15 та Watch Series 9.