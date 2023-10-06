Apple випустила оновлення, яке має усунути проблеми з перегрівом в iPhone 15

Чоловік тримає iPhone в руках. Фото: google.com

Компанія Apple випустила оновлення операційної системи iOS 17.0.3. За його допомогою можна розв'язати питання щодо перегріву пристрою в таких моделях як в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Про це повідомляє 9to5Mac.

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Зазначається, що оновлення обсягом приблизно 300 МБ включає важливі корекції помилок, патчі для забезпечення безпеки та вирішує проблему, яка спричиняла перегрів гаджетів.

Для оновлення, необхідно відкрити "Налаштування", обрати "Загальні" і далі перейти в "Оновлення програмного забезпечення". iOS 17.0.3 доступна для всіх сумісних з iOS 17 моделей iPhone.

Оновлення iOS 17.0.3. Фото: 9to5mac.com

Нагадаємо, що при надмірному навантаженні iPhone 15 Pro має здатність нагріватися до 42°C. Це може призвести до опіку першого ступеня в користувача.

Також ми писали, що деякі користувачі стверджують, що IPhone 15 має проблеми із вбудованими динаміками. Йдеться про "тріскотіння", яке видає пристрій під час програвання аудіо.