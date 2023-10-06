Apple выпустила обновление, которое должно устранить проблемы с перегревом в iPhone 15

Человек, держащий iPhone в руках. Фото: google.com

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 17.0.3. С его помощью можно решить вопросы перегрева устройства в таких моделях как в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Об этом сообщает 9to5Mac.

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Отмечается, что обновление объемом примерно 300 МБ включает важные коррекции ошибок, патчи для обеспечения безопасности и решает проблему, которая влекла за собой перегрев гаджетов.

Для обновления необходимо открыть "Настройки", выбрать "Общие" и затем перейти в "Обновление программного обеспечения". iOS 17.0.3 доступна для всех совместимых с iOS 17 моделей iPhone.

Обновление iOS 17.0.3. Фото: 9to5mac.com

Напомним, что при чрезмерной нагрузке iPhone 15 Pro способен нагреваться до 42°C. Это может привести к ожогу первой ступени у пользователя.

Также мы писали, что некоторые пользователи утверждают, что iPhone 15 испытывает проблемы со встроенными динамиками. Речь идет о "треске", который выдает устройство во время воспроизведения аудио.