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Користувачі скаржаться, що IPhone 15 "потріскують": в чому справа

4 жовтня 2023 18:25
- Євгенія Брюховецька
Користувачі скаржаться, що IPhone 15 "потріскують": в чому справа
IPhone 15. Фото: Itech.ua
- Євгенія Брюховецька

Деякі користувачі стверджують, що IPhone 15 має проблеми із вбудованими динаміками. Йдеться про "тріскотіння", яке видає пристрій під час програвання аудіо. 

Відповідні коментарі містить публікація на Reddit, пише 9to5mac.

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Власники пристрою помітили, що аудіо звучить спотворено та з тріскотом, коли збільшити гучність.

"Мій iPhone 15 Pro Max прибув у день презентації й відразу з коробки дзвінки на повній гучності тріскотіли й звучали, наче всередині рідина і те ж саме відбувалось під час програвання музики на гучності понад 80%", — сказав користувач.

Він зазначив, що виходячи зі свого досвіду, ймовірно, аудіо тріскотить у певних відео чи певних частотних діапазонах.

Крім того, один із Тікток-блогерів поскаржився на потріскування його iPhone 15 Pro Max. Apple визнала наявність цієї проблеми та двічі безплатно замінювала його пристрій.

Інші користувачі у соцмережі також повідомили, що зверталися до компанії Apple з проханням замінити та на нових пристроях проблема вже не виникала.

Нагадаємо, що при надмірному навантаженні iPhone 15 Pro має здатність нагріватися до 42°C. Це може призвести до опіку першого ступеня в користувача.

Крім того, Apple заявила, що виявила кілька проблем, які призводять до перегріву нових iPhone 15. Зокрема помилка в програмному забезпеченні iOS 17 буде виправлена вже у найближчому оновленні.

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