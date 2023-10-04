Користувачі скаржаться, що IPhone 15 "потріскують": в чому справа

IPhone 15. Фото: Itech.ua

Деякі користувачі стверджують, що IPhone 15 має проблеми із вбудованими динаміками. Йдеться про "тріскотіння", яке видає пристрій під час програвання аудіо.

Відповідні коментарі містить публікація на Reddit, пише 9to5mac.

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Власники пристрою помітили, що аудіо звучить спотворено та з тріскотом, коли збільшити гучність.

"Мій iPhone 15 Pro Max прибув у день презентації й відразу з коробки дзвінки на повній гучності тріскотіли й звучали, наче всередині рідина і те ж саме відбувалось під час програвання музики на гучності понад 80%", — сказав користувач.

Він зазначив, що виходячи зі свого досвіду, ймовірно, аудіо тріскотить у певних відео чи певних частотних діапазонах.

Крім того, один із Тікток-блогерів поскаржився на потріскування його iPhone 15 Pro Max. Apple визнала наявність цієї проблеми та двічі безплатно замінювала його пристрій.

Інші користувачі у соцмережі також повідомили, що зверталися до компанії Apple з проханням замінити та на нових пристроях проблема вже не виникала.

Нагадаємо, що при надмірному навантаженні iPhone 15 Pro має здатність нагріватися до 42°C. Це може призвести до опіку першого ступеня в користувача.

Крім того, Apple заявила, що виявила кілька проблем, які призводять до перегріву нових iPhone 15. Зокрема помилка в програмному забезпеченні iOS 17 буде виправлена вже у найближчому оновленні.