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Ажиотаж вокруг iPhone 15: поклонники смартфонов Apple устроили давку в Dubai Mall

22 сентября 2023 15:13
- Игорь Тележников
Новый iPhone 15 уже доступен в ОАЭ – в торговых центрах безумная толпа.
Тысячи любителей iPhone образовали толпу в Dubai Mall
- Игорь Тележников

В минувший вторник компания Apple объявила о выходе новых iPhone 15. Сообщалось, что новое издание Apple поступит в продажу в пятницу, 22 сентября. Ежегодные выпуски смартфонов Apple регулярно вызывают безумный интерес во всем мире. На этот раз ажиотаж перед презентацией iPhone 15 достиг апогея в ОАЭ и даже вызвал огромную давку в торговых центрах города Дубай.

Об этом пишет Khaleej Times .

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Сегодня во всем мире стартовала продажа четырех новых моделей смартфонов от Apple. Настоящие страсти начали происходить в минувшие сутки в ОАЭ.

Магазин Apple в Dubai Mall был вынужден забаррикадироваться после того, как сотни людей начали занимать очередь и создали угрозу опасной толпе. Администрация торгового центра Dubai Mall приняла значительные меры для обеспечения безопасности толпы. Для контроля за очередями были задействованы сотрудники службы безопасности.

"На данный момент магазин закрыт для покупателей. Мы заботимся о том, чтобы всем было комфортно и безопасно" , - предупреждал охранник.

Тем не менее, уже сегодня в соцсетях начали распространяться видеоролики, снятые в торговом центре Mall of the Emirates. На видеокадрах видно, как большая толпа людей пытается прорваться в магазин Apple Store. Скопление поклонников новых iPhone 15 создало длинные очереди, которые змейкой тянутся с верхних этажей торгового центра вплоть до выхода из первого.

Многие жители сочли часы, чтобы получить новую модель. "Я недавно переехал в Дубай и не знаю ситуации здесь. Посмотрев несколько видео в соцсетях, я направилась в Dubai Mall" , - рассказала журналистам Азиз Каримова, эмигрант из Узбекистана.

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Большая толпа людей пытается прорваться в магазин Apple Store. Фото: Google.com

Каким будет iPhone 15

Отметим, что новая модель iPhone 15 действительно отличается от предшественника, и потому стоит внимания.

Наиболее существенное изменение заключается в зарядном порту, который перешел от технологии Lightning к USB Type-C, что делает устройство более совместимым с европейскими стандартами. Это может упростить подключение телефона к разным устройствам и зарядным кабелям.

Стоимость нового iPhone от Apple будет зависеть от его внутренней памяти и модели телефона. Сообщается, что в мире новые модели iPhone Pro и Pro Max будут доступны по цене от $999.

Что касается Украины, то теперь доступны только приблизительные цены на iPhone 15. Какими будут предварительные цены на новую продукцию Apple в Украине мы писали здесь .

Также мы объясняли, в чем разница между смартфонами iPhone 15 и iPhone 14.

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