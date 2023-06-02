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ChatGPT з'явився в українському App Store

2 червня 2023 12:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ChatGPT з'явився в українському App Store
Додаток ChatGPT. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Програма ChatGPT тепер доступна для користувачів українського App Storе. На момент написання програми Android-версія програми ще не була випущена.

Про це повідомляє AIN.UA

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ChatGPT в українському App Store

У повідомленні вказується, що додаток ChatGPT для iOS став першим офіційним додатком для цього сервісу від OpenAI. До цього моменту сервіс міг використовуватися лише через вебверсію або за допомогою інших програм.

Варто зазначити, що програма буде працювати на пристроях, заснованих на iOS 16.1 та новіших версіях.

З усіма функціями, доступними у вебверсії, програма пропонує користувачеві можливість ставити запитання, ставити завдання, шукати ідеї та багато іншого.

Щодо вартості, ChatGPT пропонує безкоштовну версію, а також передплату за 20 доларів, яка надає додаткові функції.

ChatGPT
Додаток ChatGPT. Фото: AIN.UA

Нагадаємо, що компанія OpenAI офіційно запустила програму ChatGPT для всіх пристроїв iOS. Ця технологія відкриває більше можливостей для використання чату.

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