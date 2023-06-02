ChatGPT з'явився в українському App Store

Додаток ChatGPT. Фото: Reuters

Програма ChatGPT тепер доступна для користувачів українського App Storе. На момент написання програми Android-версія програми ще не була випущена.

Про це повідомляє AIN.UA

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У повідомленні вказується, що додаток ChatGPT для iOS став першим офіційним додатком для цього сервісу від OpenAI. До цього моменту сервіс міг використовуватися лише через вебверсію або за допомогою інших програм.

Варто зазначити, що програма буде працювати на пристроях, заснованих на iOS 16.1 та новіших версіях.

З усіма функціями, доступними у вебверсії, програма пропонує користувачеві можливість ставити запитання, ставити завдання, шукати ідеї та багато іншого.

Щодо вартості, ChatGPT пропонує безкоштовну версію, а також передплату за 20 доларів, яка надає додаткові функції.

Додаток ChatGPT. Фото: AIN.UA

Нагадаємо, що компанія OpenAI офіційно запустила програму ChatGPT для всіх пристроїв iOS. Ця технологія відкриває більше можливостей для використання чату.