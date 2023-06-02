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ChatGPT появился в украинском App Store

2 июня 2023 12:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ChatGPT появился в украинском App Store
Приложение ChatGPT. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Приложение ChatGPT теперь доступен для пользователей украинского App Storе. На момент написания программы Android-версия приложения еще не была выпущена.

Об этом сообщает AIN.UA

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ChatGPT в украинском App Store

В сообщении указывается, что, что приложение ChatGPT для iOS стало первым официально вышедшим приложением для этого сервиса от OpenAI. До этого момента сервис мог использоваться только через веб-версию или посредством сторонних приложений.

Стоит отметить, что приложение будет работать на устройствах, основанных на iOS 16.1 и более новых версиях.

Со всеми функциями, доступными в веб-версии, приложение предлагает пользователю возможность задавать вопросы, ставить задачи, искать идеи и многое другое.

Что касается стоимости, ChatGPT предлагает бесплатную версию, а также подписку за 20 долларов, которая предоставляет дополнительные функции. 

ChatGPT
Приложение ChatGPT. Фото: AIN.UA

Напомним, что компания OpenAI официально запустила приложение ChatGPT для всех устройств iOS. Эта разработка открывает больше возможностей для использования чата.

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