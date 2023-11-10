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Чотири ознаки того, що за вами встановили відеонагляд

10 листопада 2023 17:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лайфхаки: 4 ознаки того, що за вами встановили відеонагляд
Після виявлення прихованої камери негайно від’єднайте її від живлення, але не пошкодьте девайс – він може вивести на замовника. Фото: minic.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сьогодні легально придбати мікроскопічну відеокамеру можна в будь-якому магазині електроніки. Тому, якщо здається, що за вами стежать, візьміть на озброєння прості способи виявити шпигунське обладнання в оселі.

Про це написав ITechua.

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1. Підозрілі предмети

Камери часто камуфлюють під звичайні побутові пристрої:

  • лампа;
  • годинник;
  • протипожежні датчики;
  • зарядний пристрій;
  • дзеркало.

У випадку, коли щось, виглядає не надто природно, не вписується в інтер’єр або має дивні отвори, дроти чи світлодіоди — можливо там сховали камеру. Огляньте предмет, чи є в ньому лінза, мікрофон, картка пам’яті та джерело живлення.

2. Відбитки світла

Навіть найменша камера матиме світловідбиваюче скло об’єктива. Увімкніть ліхтарик у темній кімнаті — камера себе викриє.

Також відблиски від об’єктива прихованої камери допоможе знайти програма Glint Finder для Android.

А програма для смартфона Hidden Camera Detector виявляє в приміщенні місця щільного електромагнітного випромінювання, яке дає камера.

3. Ворожий Wi-Fi

Потокова передача даних із камери відбувається через окрему мережу Wi-Fi.

Програма зі сканування Wi-Fi мережі, наприклад, WiGLE швидко знайде пристрій, який транслює якесь підозріле ім’я мережі.

4. Реакція на детектор

Але приховані камери можуть під'єднати до інших мереж. Або ж вони взагалі працюватимуть офлайн з записом інформації на карту SD. У такому разі варто придбати один з детекторів прихованих камер, які коштують від 10 до 100 доларів.

Детектори RF сканують радіочастоти та вміють знаходити камери, які передають дані радіохвилями.

Детектори лінз шукають камери, що відбивають світло від своїх лінз, ефективніше за ліхтарик.

Раніше ми писали, як дізнатися, що ваш телефон прослуховується. Також повідомляли головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси.

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