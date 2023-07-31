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Головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси

31 липня 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси
Не нехтуйте правилами кібербезпеки, щоб смартфон не приніс вам неприємні сюрпризи. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Шкідливих програм для смартфонів більшає ледь не щодня. Щоб дізнатися, чи не заражений ваш пристрій вірусами, потрібно перевірити його на відповідність п’яти основним ознакам.

Про це повідомило NV.

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1. Істотне зниження продуктивності

Ознакою зараженням вірусами можуть бути часті зависання та дуже повільна робота пристрою. Шкідливі програми часто споживають забагато системних ресурсів. Це й призводить до зниження продуктивності смартфона.

2. Збільшення використання даних

Потрібно стежити за використанням даних на смартфоні. Коли вірус таємно працює у фоновому режимі та отримує доступ до ваших даних, стає помітним збільшення їх споживання.

3. Швидко розряджається батарея

Якщо акумулятор почав розряджатися набагато частіше ніж зазвичай, це може бути ознакою того, що шкідливі програми запускають надто енергоємні процеси.

4. Раптова реклама та інші спливаючі вікна

Не виключено, що в телефон потрапили рекламне або інше зловмисне програмне забезпечення.

5. Надмірне нагрівання

Шкідливі програми обтяжують апаратне забезпечення, тому телефон може почати частіше та сильніше нагріватися.

Як захистити смартфон від вірусів

  • регулярно оновлюйте операційну систему;
  • установіть надійний антивірус;
  • не натискайте посилання та не завантажуйте файли з невідомих джерел;
  • установіть двофакторну автентифікацію.

Раніше ми писали, чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці. Також повідомляли, чому не можна носити смартфон у кишені.

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