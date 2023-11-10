Лайфхаки: 4 признака того, что за вами установили видеонаблюдение

Четыре признака того, что за вами установили видеонаблюдение
Сегодня легально купить микроскопическую видеокамеру можно в любом магазине электроники. Поэтому если кажется, что за вами следят, возьмите на вооружение простые способы обнаружить шпионское оборудование в доме.
Об этом написал ITechua.
1. Подозрительные предметы
Камеры часто камуфлируют под обычные бытовые устройства.
- лампа;
- часы;
- противопожарные датчики;
- зарядное устройство;
- зеркало.
В случае, когда что-то выглядит не слишком естественно, не вписывается в интерьер или имеет странные отверстия, провода или светодиоды — возможно, там спрятали камеру. Осмотрите, есть ли в нем линза, микрофон, карта памяти и источник питания.
2. Отпечатки света
Даже самая маленькая камера будет иметь светоотражающее стекло объектива. Включите фонарик в темной комнате — камера себя разоблачит.
Также блики от объектива скрытой камеры поможет найти приложение Glint Finder для Android.
А приложение для смартфона Hidden Camera Detector обнаруживает в помещении места плотного электромагнитного излучения, которое дает камера.
3. Враждебный Wi-Fi
Потоковая передача данных с камеры происходит через отдельную сеть Wi-Fi.
Программа по сканированию Wi-Fi сети, например WiGLE, быстро найдет устройство, которое транслирует какое-то подозрительное имя сети.
4. Реакция на детектор
Но скрытые камеры могут подключиться к другим сетям. Или они вообще будут работать офлайн с записью информации на карту SD. В таком случае стоит купить один из детекторов скрытых камер, которые стоят от 10 до 100 долларов.
Детекторы RF сканируют радиочастоты и могут находить камеры, передающие данные радиоволнами.
Детекторы линз ищут камеры, отражающие свет от своих линз, эффективнее фонарика.
Раньше мы писали, как узнать, что ваш телефон прослушивается. Также сообщалось о главных признаках того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы.
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