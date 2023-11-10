Лайфхаки: 4 признака того, что за вами установили видеонаблюдение

После обнаружения скрытой камеры немедленно отсоедините ее от питания, но не повредите гаджет – он может вывести на заказчика. Фото: minic.com.ua

Сегодня легально купить микроскопическую видеокамеру можно в любом магазине электроники. Поэтому если кажется, что за вами следят, возьмите на вооружение простые способы обнаружить шпионское оборудование в доме.

Об этом написал ITechua.

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1. Подозрительные предметы

Камеры часто камуфлируют под обычные бытовые устройства.

лампа;

часы;

противопожарные датчики;

зарядное устройство;

зеркало.

В случае, когда что-то выглядит не слишком естественно, не вписывается в интерьер или имеет странные отверстия, провода или светодиоды — возможно, там спрятали камеру. Осмотрите, есть ли в нем линза, микрофон, карта памяти и источник питания.

2. Отпечатки света

Даже самая маленькая камера будет иметь светоотражающее стекло объектива. Включите фонарик в темной комнате — камера себя разоблачит.

Также блики от объектива скрытой камеры поможет найти приложение Glint Finder для Android.

А приложение для смартфона Hidden Camera Detector обнаруживает в помещении места плотного электромагнитного излучения, которое дает камера.

3. Враждебный Wi-Fi

Потоковая передача данных с камеры происходит через отдельную сеть Wi-Fi.

Программа по сканированию Wi-Fi сети, например WiGLE, быстро найдет устройство, которое транслирует какое-то подозрительное имя сети.

4. Реакция на детектор

Но скрытые камеры могут подключиться к другим сетям. Или они вообще будут работать офлайн с записью информации на карту SD. В таком случае стоит купить один из детекторов скрытых камер, которые стоят от 10 до 100 долларов.

Детекторы RF сканируют радиочастоты и могут находить камеры, передающие данные радиоволнами.

Детекторы линз ищут камеры, отражающие свет от своих линз, эффективнее фонарика.

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