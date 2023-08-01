Як дізнатися, що ваш телефон прослуховується: способи захисту

Якщо смартфон почав якось дивно себе поводити, можливо вас вже прослуховують. Фото: freepik

Особисте життя та данні вже не будуть приватною інформацією, якщо кіберзловмисники отримають доступ та контроль над вашим смартфоном. Узнайте, в який спосіб прослуховують смартфони, як дізнатися, що ви стали об'єктом спостереження, та що протиставити вторгненню в особистий простір.

Якими способами прослуховується телефон

Зловмисні програми . Тому ніколи не встановлюйте жодних неофіційних додатків на свій смартфон.

. Тому ніколи не встановлюйте жодних неофіційних додатків на свій смартфон. Фішингові атаки . Тому ніколи не відкривайте підозрілих листів та повідомлень.

. Тому ніколи не відкривайте підозрілих листів та повідомлень. Перехоплення дзвінків через вразливість глобального телекомунікаційного протоколу SS7. Тут ви самостійно нічого вдіяти не зможете.

через вразливість глобального телекомунікаційного протоколу SS7. Тут ви самостійно нічого вдіяти не зможете. Підслуховування Wi-Fi . Намагайтеся не користуватися загальнодоступними мережами — це ризиковано.

. Намагайтеся не користуватися загальнодоступними мережами — це ризиковано. Зрештою, зловмисники можуть поставити фізичного "жучка", але це дуже велика рідкість.

Ознаки прослуховування вашого телефона

Програми-шпигуни споживають багато ресурсів вашого смартфона. Тому слід починати перейматись, коли:

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смартфон став працювати повільніше;

пристрій часто сам перезавантажується та раптово вимикається;

теплий телефон, навіть якщо ним не користувалися;

швидко розряджається батарея, особливо якщо смартфону не більше як рік.

Також зверніть увагу на:

гудки, клацання, тріск, відлуння під час телефонних дзвінків, які свідчать, що розмова перехоплюється;

раптово збільшене споживання даних, що говорить про передачу ваших даних на зовнішній сервер;

незвичайні текстові повідомлення із символами та цифрами, що є ознакою спроби прослуховування.

Як перевірити телефон на прослуховування за допомогою комбінацій

Наберіть *#21# та дізнайтеся, чи переадресовуються ваші номери та повідомлення на інший номер.

та дізнайтеся, чи переадресовуються ваші номери та повідомлення на інший номер. Код *#62# (для Android) та *#67# (для iPhone) допоможуть з'ясувати, на який саме номер переадресовуються отримані дані.

(для Android) та (для iPhone) допоможуть з'ясувати, на який саме номер переадресовуються отримані дані. Комбінація *#33# дозволяє узнати, чи є у вас функція блокування повідомлень.

Як захиститися від прослуховування

Встановіть надійний антивірус. Наприклад, Avast для Android, або Avira для iOS. Вони проаналізують пристрій на наявність шпигунських програм.

Постійно оновлюйте захисне програмне забезпечення.

Користуйтеся спеціальними програмами

EAGLE Security FREE (виявляє та забороняє програми, які взаємодіють із мікрофоном та відеокамерою телефону).

(виявляє та забороняє програми, які взаємодіють із мікрофоном та відеокамерою телефону). Darshak (відстежує та аналізує активність мобільної мережі для виявлення перехоплювачів IMSI, розташування користувачів, прослуховування розмов та повідомлень).

(відстежує та аналізує активність мобільної мережі для виявлення перехоплювачів IMSI, розташування користувачів, прослуховування розмов та повідомлень). Android IMSI-Catcher Detector (знаходить та запобігає перехопленню трафіку телефону, вказує місце, де знаходяться користувачі, та прослуховує розмови перехоплювачами певних номерів).

(знаходить та запобігає перехопленню трафіку телефону, вказує місце, де знаходяться користувачі, та прослуховує розмови перехоплювачами певних номерів). CatcherCatcher (виявляє фальшиві станції, що використовуються як проміжні).

Раніше ми писали, що міняти акумулятор в iPhone потрібно, коли пристрій служить понад 4−5 років. Але й за новішими пристроями потрібно стежити уважно.

Також директор з цифрових продуктів групи Veon Джордж Хелд вважає, що потреба у телефонах до 2032 року зникне.