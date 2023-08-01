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Як дізнатися, що ваш телефон прослуховується: способи захисту

1 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як дізнатися, що ваш телефон прослуховується: способи захисту
Якщо смартфон почав якось дивно себе поводити, можливо вас вже прослуховують. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Особисте життя та данні вже не будуть приватною інформацією, якщо кіберзловмисники отримають доступ та контроль над вашим смартфоном. Узнайте, в який спосіб прослуховують смартфони, як дізнатися, що ви стали об'єктом спостереження, та що протиставити вторгненню в особистий простір.

Якими способами прослуховується телефон

  • Зловмисні програми. Тому ніколи не встановлюйте жодних неофіційних додатків на свій смартфон.
  • Фішингові атаки. Тому ніколи не відкривайте підозрілих листів та повідомлень.
  • Перехоплення дзвінків через вразливість глобального телекомунікаційного протоколу SS7. Тут ви самостійно нічого вдіяти не зможете.
  • Підслуховування Wi-Fi. Намагайтеся не користуватися загальнодоступними мережами — це ризиковано.
  • Зрештою, зловмисники можуть поставити фізичного "жучка", але це дуже велика рідкість.

Ознаки прослуховування вашого телефона

Програми-шпигуни споживають багато ресурсів вашого смартфона. Тому слід починати перейматись, коли:

Читайте також:
  • смартфон став працювати повільніше;
  • пристрій часто сам перезавантажується та раптово вимикається;
  • теплий телефон, навіть якщо ним не користувалися;
  • швидко розряджається батарея, особливо якщо смартфону не більше як рік.

Також зверніть увагу на:

  • гудки, клацання, тріск, відлуння під час телефонних дзвінків, які свідчать, що розмова перехоплюється;
  • раптово збільшене споживання даних, що говорить про передачу ваших даних на зовнішній сервер;
  • незвичайні текстові повідомлення із символами та цифрами, що є ознакою спроби прослуховування.

Як перевірити телефон на прослуховування за допомогою комбінацій

  • Наберіть *#21# та дізнайтеся, чи переадресовуються ваші номери та повідомлення на інший номер.
  • Код *#62# (для Android) та *#67# (для iPhone) допоможуть з'ясувати, на який саме номер переадресовуються отримані дані.
  • Комбінація *#33# дозволяє узнати, чи є у вас функція блокування повідомлень.

Як захиститися від прослуховування

  • Встановіть надійний антивірус. Наприклад, Avast для Android, або Avira для iOS. Вони проаналізують пристрій на наявність шпигунських програм.
  • Постійно оновлюйте захисне програмне забезпечення.

Користуйтеся спеціальними програмами

  • EAGLE Security FREE (виявляє та забороняє програми, які взаємодіють із мікрофоном та відеокамерою телефону).
  • Darshak (відстежує та аналізує активність мобільної мережі для виявлення перехоплювачів IMSI, розташування користувачів, прослуховування розмов та повідомлень).
  • Android IMSI-Catcher Detector (знаходить та запобігає перехопленню трафіку телефону, вказує місце, де знаходяться користувачі, та прослуховує розмови перехоплювачами певних номерів).
  • CatcherCatcher (виявляє фальшиві станції, що використовуються як проміжні).

Раніше ми писали, що міняти акумулятор в iPhone потрібно, коли пристрій служить понад 4−5 років. Але й за новішими пристроями потрібно стежити уважно.

Також директор з цифрових продуктів групи Veon Джордж Хелд вважає, що потреба у телефонах до 2032 року зникне.

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