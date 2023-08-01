Як дізнатися, що ваш телефон прослуховується: способи захисту
Особисте життя та данні вже не будуть приватною інформацією, якщо кіберзловмисники отримають доступ та контроль над вашим смартфоном. Узнайте, в який спосіб прослуховують смартфони, як дізнатися, що ви стали об'єктом спостереження, та що протиставити вторгненню в особистий простір.
Якими способами прослуховується телефон
- Зловмисні програми. Тому ніколи не встановлюйте жодних неофіційних додатків на свій смартфон.
- Фішингові атаки. Тому ніколи не відкривайте підозрілих листів та повідомлень.
- Перехоплення дзвінків через вразливість глобального телекомунікаційного протоколу SS7. Тут ви самостійно нічого вдіяти не зможете.
- Підслуховування Wi-Fi. Намагайтеся не користуватися загальнодоступними мережами — це ризиковано.
- Зрештою, зловмисники можуть поставити фізичного "жучка", але це дуже велика рідкість.
Ознаки прослуховування вашого телефона
Програми-шпигуни споживають багато ресурсів вашого смартфона. Тому слід починати перейматись, коли:
- смартфон став працювати повільніше;
- пристрій часто сам перезавантажується та раптово вимикається;
- теплий телефон, навіть якщо ним не користувалися;
- швидко розряджається батарея, особливо якщо смартфону не більше як рік.
Також зверніть увагу на:
- гудки, клацання, тріск, відлуння під час телефонних дзвінків, які свідчать, що розмова перехоплюється;
- раптово збільшене споживання даних, що говорить про передачу ваших даних на зовнішній сервер;
- незвичайні текстові повідомлення із символами та цифрами, що є ознакою спроби прослуховування.
Як перевірити телефон на прослуховування за допомогою комбінацій
- Наберіть *#21# та дізнайтеся, чи переадресовуються ваші номери та повідомлення на інший номер.
- Код *#62# (для Android) та *#67# (для iPhone) допоможуть з'ясувати, на який саме номер переадресовуються отримані дані.
- Комбінація *#33# дозволяє узнати, чи є у вас функція блокування повідомлень.
Як захиститися від прослуховування
- Встановіть надійний антивірус. Наприклад, Avast для Android, або Avira для iOS. Вони проаналізують пристрій на наявність шпигунських програм.
- Постійно оновлюйте захисне програмне забезпечення.
Користуйтеся спеціальними програмами
- EAGLE Security FREE (виявляє та забороняє програми, які взаємодіють із мікрофоном та відеокамерою телефону).
- Darshak (відстежує та аналізує активність мобільної мережі для виявлення перехоплювачів IMSI, розташування користувачів, прослуховування розмов та повідомлень).
- Android IMSI-Catcher Detector (знаходить та запобігає перехопленню трафіку телефону, вказує місце, де знаходяться користувачі, та прослуховує розмови перехоплювачами певних номерів).
- CatcherCatcher (виявляє фальшиві станції, що використовуються як проміжні).
Раніше ми писали, що міняти акумулятор в iPhone потрібно, коли пристрій служить понад 4−5 років. Але й за новішими пристроями потрібно стежити уважно.
Також директор з цифрових продуктів групи Veon Джордж Хелд вважає, що потреба у телефонах до 2032 року зникне.