Google проти Google: що краще, Pixel 8 Pro або Pixel Fold

Pixel Fold вже виглядає застарілим порівняно з Pixel 8 Pro. Фото: proit.org.ua

Google Pixel Fold викликав справжній фурор, коли з'явився на ринку в середині 2023 року, попри деякі помітні недоліки. Але Pixel 8 Pro пропонує кращу апаратну частину, довшу підтримку оновлень за майже в половину меншу ціну. Чи варто розщедритися на перший складаний смартфон Google або купити їхній останній флагман?

Про це написав Android Police.

Читайте також:

Pixel 8 Pro

Фото: androidpolice.com

Pixel 8 Pro — флагман Google 2023 року, і хоча його вишуканий дизайн, можливо, не так привертає увагу, як Pixel Fold, його чип Tensor G3 є прямим поліпшенням порівняно з чіпом G2, який використовується в Fold.

Плюси

Дизайн — найкраще, що є у Google.

Потужні функції штучного інтелекту.

Мінуси

Непотрібні функції збільшують ціну.

Повільна зарядка.

Pixel Fold

Фото: androidpolice.com

Pixel Fold може страждати від звичайних проблем першого покоління, але спроба виявилася успішною завдяки форм-фактору та унікальним програмним функціям. Однак він не може зрівнятися з вражаючим апаратним забезпеченням Pixel 8 Pro.

Плюси

Відмінна робота з програмним забезпеченням.

Широке співвідношення сторін означає більш комфортний перегляд.

Мінуси

Серйозні проблеми з довговічністю.

Погана підтримка сторонніх розробників.

Google Pixel 8 Pro проти Pixel Fold: що обрати

Pixel Fold вже виглядає застарілим порівняно з Pixel 8 Pro, який на папері найкращий з усіх боків. Найбільший вибір, який доведеться зробити, — це вирішити, чи вартий досвід роботи з Pixel на складаних пристроях погіршення апаратного забезпечення та підвищення ціни.

Ціна 1799 доларів.

Google Pixel 8 Pro, можливо, й не відкрив нічого нового (якщо не рахувати датчик температури), але його вишуканий дизайн та вражаючий набір функцій штучного інтелекту роблять його значним покращенням у порівнянні з минулорічною моделлю. Це найкращий пристрій Pixel сьогодні, навіть якщо він не має складаного дизайну.

Ціна 999 доларів.

Якщо вам потрібні найновіші та найкращі мобільні технології, Pixel 8 Pro — саме те, що вам потрібно. Якщо ж вам потрібен універсальний досвід використання Pixel, Fold може бути кращим вибором.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.