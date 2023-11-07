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Samsung Galaxy S23 Ultra проти Google Pixel 8 Pro — який смартфон обрати

7 листопада 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S23 Ultra проти Google Pixel 8 Pro: що обрати
Galaxy залишатиметься найталановитішою альтернативою Pixel на Android. Фото: techwar.gr
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Pixel 8 Pro може бути вітриною Google, яка демонструє, яким повинен бути смартфон на Android, але існує конкуруючі фірми на чолі з Samsung Galaxy S23 Ultra. Який з двох потужних Android-смартфонів найкращий для вас.

Про це написала GSMarena.

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Різниця між Pixel 8 Pro та Galaxy S23 Ultra

У використання Android смартфони дуже відрізняються. Google робить ставку на простий інтерфейс, підкріплений безліччю функцій штучного інтелекту, в той час, як Samsung обирає простіший та багатофункціональний підхід.

За багатьма параметрами смартфони майже не відрізняються один від одного.

Дисплеї та динаміки чудові, зарядка слабенькі, але Galaxy має перевагу в часі автономної роботи, тому це може допомогти при ухваленні рішення.

Найбільші розбіжності виникають у камерах. З одного боку, зовнішній вигляд Pixel дуже відрізняється від Samsung, і тут вже справа особистого смаку кожного.

Pixel може більш-менш відповідати Galaxy з його 10-кратною фокусною відстанню. Якщо більше до вподоби 70 мм, то 3-кратна фокусна відстань Galaxy підійде краще. Але у відео Pixel не може зрівнятися з Galaxy на діапазоні від 1 до 5 разів.

Купуйте Google Pixel 8 Pro за:

  • "стоковий" досвід роботи з Android;
  • ексклюзивні функції штучного інтелекту Google;
  • 5-кратну камеру, якщо ви віддаєте перевагу саме такій фокусній відстані;
  • загальний вигляд фотографій у стилі Pixel.

Ціна Pixel 8 Pro: 12 ГБ/128 ГБ 12 ГБ — 978 доларів; 12 ГБ/256 ГБ — 1059 доларів.

Придбайте Galaxy S23 Ultra за:

  • підтримку S-Pen та DeX;
  • більший час автономної роботи;
  • 3- та 10-кратний зум.

Ціна Galaxy S23 Ultra: 8 ГБ/256 ГБ — 788 доларів; 12 ГБ/256 ГБ — 900 доларів.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також проводили порівняння iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro.

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