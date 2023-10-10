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Samsung Galaxy S23 проти Google Pixel 8: який смартфон краще обрати

10 жовтня 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S23 проти Google Pixel 8: який смартфон краще обрати
Обидва телефони багато у чому схожі. Фото: phonearena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Google Pixel 8 та Samsung Galaxy S23 вважаються двома найкращими компактними флагманськими пристроями 2023 року. Вони мають багато спільного, й вибір на користь одного зі смартфонів залежатиме від нюансів.

Експерти Pocket Now розглянули вдосконалення в обох смартфонах.

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Порівняльні ціни

  • Google Pixel 8 поставляється з 8 ГБ оперативки та конфігураціями сховища на 128 та 256 ГБ за ціною 699 доларів та 759 доларів відповідно.
  • Samsung Galaxy S23 поставляється з 8 ГБ оперативки та зі сховищами 128 та 256 ГБ за ціною 800 та 860 доларів відповідно.

Дизайн та дисплей

  • Pixel 8 зовні дуже схожий на свого попередника.
  • Galaxy S23 також схожий на свого попередника
  • Обидва смартфони компактні, але Galaxy легший та менший.
  • Вага Galaxy S23 168 г проти 187 г Pixel 8.
  • Pixel 8 має 6,2-дюймову OLED-панель з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 2000 ніт.
  • Galaxy S23 оздоблений 6,1-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 1750 ніт.
  • Обидві технології дисплеїв підтримують відтворення відео у форматі HDR10+.

Камери

  • Критичної різниці між камерами пристроїв немає. Обидва смартфони чудово годяться для тих, хто хоче робити гарні фото за будь-яких умов освітлення, але телеоб'єктив Galaxy S23 може запропонувати трохи більше з точки зору функціональності.

Акумулятор

  • Pixel 8 має батарею на 4575 мАг.
  • Galaxy S23 отримав акумулятор на 3900 мАг, але він оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2.
  • Кажуть, що Tensor G3 — чіпсет Pixel 8 — покращує продуктивність та ефективність порівняно з Tensor G2, але ще рано казати, як це впливає на акумулятор.
  • Pixel 8 живиться від 27 Вт дротової та 18 Вт бездротової зарядки.
  • Galaxy S23 має дротову зарядку потужністю 25 Вт та бездротову 15 Вт.

Обидва телефони підтримують технологію повільної зарядки, але очікується, що Pixel 8 трохи перевершить Galaxy S23. Він має значно більший акумулятор, хоча Tensor G3 й не буде таким швидким, як Snapdragon 8 Gen 2.

Підтримка оновлення

  • Коли доходить до підтримки, Google Pixel 8 перемагає, адже компанія пообіцяла сім років оновлень операційної системи, функцій та безпеки.
  • Samsung пропонує лише чотири роки оновлення операційної системи та п'ять років оновлення системи безпеки.

Samsung Galaxy S23 проти Google Pixel 8: що обрати

  • Якщо ви покладаєтесь на набір додатків Google, а також хочете користуватися своїм смартфоном ще багато років, то перемагає Pixel 8.
  • Якщо ви шукаєте більше можливостей для персоналізації, відмінне апаратне та програмне забезпечення, то варто розглянути Galaxy S23.
  • Рішення буде залежати від того, який з цих пристроїв пропонує кращий пакет саме для ваших особистих потреб.

Раніше ми повідомляли, що під час заходу "Зроблено Google" 4 жовтня 2023 року були представлені смартфони Pixel 8. Також ми писали про ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.

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