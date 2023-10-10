Samsung Galaxy S23 проти Google Pixel 8: який смартфон краще обрати
Google Pixel 8 та Samsung Galaxy S23 вважаються двома найкращими компактними флагманськими пристроями 2023 року. Вони мають багато спільного, й вибір на користь одного зі смартфонів залежатиме від нюансів.
Експерти Pocket Now розглянули вдосконалення в обох смартфонах.
Порівняльні ціни
- Google Pixel 8 поставляється з 8 ГБ оперативки та конфігураціями сховища на 128 та 256 ГБ за ціною 699 доларів та 759 доларів відповідно.
- Samsung Galaxy S23 поставляється з 8 ГБ оперативки та зі сховищами 128 та 256 ГБ за ціною 800 та 860 доларів відповідно.
Дизайн та дисплей
- Pixel 8 зовні дуже схожий на свого попередника.
- Galaxy S23 також схожий на свого попередника
- Обидва смартфони компактні, але Galaxy легший та менший.
- Вага Galaxy S23 168 г проти 187 г Pixel 8.
- Pixel 8 має 6,2-дюймову OLED-панель з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 2000 ніт.
- Galaxy S23 оздоблений 6,1-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 1750 ніт.
- Обидві технології дисплеїв підтримують відтворення відео у форматі HDR10+.
Камери
- Критичної різниці між камерами пристроїв немає. Обидва смартфони чудово годяться для тих, хто хоче робити гарні фото за будь-яких умов освітлення, але телеоб'єктив Galaxy S23 може запропонувати трохи більше з точки зору функціональності.
Акумулятор
- Pixel 8 має батарею на 4575 мАг.
- Galaxy S23 отримав акумулятор на 3900 мАг, але він оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2.
- Кажуть, що Tensor G3 — чіпсет Pixel 8 — покращує продуктивність та ефективність порівняно з Tensor G2, але ще рано казати, як це впливає на акумулятор.
- Pixel 8 живиться від 27 Вт дротової та 18 Вт бездротової зарядки.
- Galaxy S23 має дротову зарядку потужністю 25 Вт та бездротову 15 Вт.
Обидва телефони підтримують технологію повільної зарядки, але очікується, що Pixel 8 трохи перевершить Galaxy S23. Він має значно більший акумулятор, хоча Tensor G3 й не буде таким швидким, як Snapdragon 8 Gen 2.
Підтримка оновлення
- Коли доходить до підтримки, Google Pixel 8 перемагає, адже компанія пообіцяла сім років оновлень операційної системи, функцій та безпеки.
- Samsung пропонує лише чотири роки оновлення операційної системи та п'ять років оновлення системи безпеки.
Samsung Galaxy S23 проти Google Pixel 8: що обрати
- Якщо ви покладаєтесь на набір додатків Google, а також хочете користуватися своїм смартфоном ще багато років, то перемагає Pixel 8.
- Якщо ви шукаєте більше можливостей для персоналізації, відмінне апаратне та програмне забезпечення, то варто розглянути Galaxy S23.
- Рішення буде залежати від того, який з цих пристроїв пропонує кращий пакет саме для ваших особистих потреб.
Раніше ми повідомляли, що під час заходу "Зроблено Google" 4 жовтня 2023 року були представлені смартфони Pixel 8. Також ми писали про ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.