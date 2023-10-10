Samsung Galaxy S23 проти Google Pixel 8: який смартфон краще обрати

Обидва телефони багато у чому схожі. Фото: phonearena.com

Google Pixel 8 та Samsung Galaxy S23 вважаються двома найкращими компактними флагманськими пристроями 2023 року. Вони мають багато спільного, й вибір на користь одного зі смартфонів залежатиме від нюансів.

Експерти Pocket Now розглянули вдосконалення в обох смартфонах.

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Порівняльні ціни

Google Pixel 8 поставляється з 8 ГБ оперативки та конфігураціями сховища на 128 та 256 ГБ за ціною 699 доларів та 759 доларів відповідно.

Samsung Galaxy S23 поставляється з 8 ГБ оперативки та зі сховищами 128 та 256 ГБ за ціною 800 та 860 доларів відповідно.

Дизайн та дисплей

Pixel 8 зовні дуже схожий на свого попередника.

Galaxy S23 також схожий на свого попередника

Обидва смартфони компактні, але Galaxy легший та менший.

Вага Galaxy S23 168 г проти 187 г Pixel 8.

Pixel 8 має 6,2-дюймову OLED-панель з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 2000 ніт.

Galaxy S23 оздоблений 6,1-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 1750 ніт.

Обидві технології дисплеїв підтримують відтворення відео у форматі HDR10+.

Камери

Критичної різниці між камерами пристроїв немає. Обидва смартфони чудово годяться для тих, хто хоче робити гарні фото за будь-яких умов освітлення, але телеоб'єктив Galaxy S23 може запропонувати трохи більше з точки зору функціональності.

Акумулятор

Pixel 8 має батарею на 4575 мАг.

Galaxy S23 отримав акумулятор на 3900 мАг, але він оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2.

Кажуть, що Tensor G3 — чіпсет Pixel 8 — покращує продуктивність та ефективність порівняно з Tensor G2, але ще рано казати, як це впливає на акумулятор.

Pixel 8 живиться від 27 Вт дротової та 18 Вт бездротової зарядки.

Galaxy S23 має дротову зарядку потужністю 25 Вт та бездротову 15 Вт.

Обидва телефони підтримують технологію повільної зарядки, але очікується, що Pixel 8 трохи перевершить Galaxy S23. Він має значно більший акумулятор, хоча Tensor G3 й не буде таким швидким, як Snapdragon 8 Gen 2.

Підтримка оновлення

Коли доходить до підтримки, Google Pixel 8 перемагає, адже компанія пообіцяла сім років оновлень операційної системи, функцій та безпеки.

Samsung пропонує лише чотири роки оновлення операційної системи та п'ять років оновлення системи безпеки.

Samsung Galaxy S23 проти Google Pixel 8: що обрати

Якщо ви покладаєтесь на набір додатків Google, а також хочете користуватися своїм смартфоном ще багато років, то перемагає Pixel 8.

Якщо ви шукаєте більше можливостей для персоналізації, відмінне апаратне та програмне забезпечення, то варто розглянути Galaxy S23.

Рішення буде залежати від того, який з цих пристроїв пропонує кращий пакет саме для ваших особистих потреб.

Раніше ми повідомляли, що під час заходу "Зроблено Google" 4 жовтня 2023 року були представлені смартфони Pixel 8. Також ми писали про ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.