iPhone 15 Plus проти iPhone 15 Pro Max: чи варто переплачувати
Який смартфон краще придбати — iPhone 15 Plus або iPhone 15 Pro Max. Все залежить від того, для яких цілей вам потрібен смартфон.
Спочатку порівняємо вартість пристроїв.
Ціни на iPhone 15 Plus
- 128 ГБ від 47 499 грн;
- 256 ГБ від 52 499 грн;
- 512 ГБ від 62 499 грн.
Ціни на iPhone 15 Pro Max
- 256 ГБ від 63 499 грн;
- 512 ГБ від 73 499 грн;
- 1 ТБ від 83 499 грн.
Як бачимо, різниця в ціні на пристрої суттєва.
Тепер подивимося, що пропонує 15 Pro Max у порівнянні з 15 Plus.
- Частота оновлення дисплея 120 Гц проти 60 Гц в 15 Plus.
- Титановий корпус проти алюмінієвого.
- Тонкіші рамки дисплея.
- Кнопка дії проти кнопки беззвучного режиму.
- Сучасний чіпсет А17 Pro проти А16 Bionic.
- Максимальний обсяг пам'яті 1 ТБ проти 512 ГБ.
- Супер швидкий USB-C.
- Супер швидкий Wi-Fi 6E.
До того ж iPhone 15 Pro Max має розширені творчі можливості камери:
- макрорежим на ультраширококутній камері;
- 5-кратний оптичний зум;
- нічний портретний режим;
- величезна кількість стандартів відео.
Звичайно частота оновлення екрана 60 Гц в iPhone 15 Plus — дуже скромний показник для смартфона за ціною понад 1000 доларів.
Щодо усього іншого, подумайте, чи потрібно вам переплачувати за додаткові функції в телефоні понад 20 тис. грн? Чи потрібні вам 1 ТБ пам'яті, тонкіші рамки дисплея, розширені творчі можливості камери тощо? Чи є у вас роутер для Wi-Fi 6E? Якщо так, то iPhone 15 Pro Max створено для вас.
Раніше ми писали, що iPhone 15 Pro Max не витримав стрес-тесту. Також повідомляли, що Apple готує ще один оновлений гаджет у 2023 році.