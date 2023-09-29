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iPhone 15 Plus проти iPhone 15 Pro Max: чи варто переплачувати

29 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Plus проти iPhone 15 Pro Max: чи варто переплачувати
Частота оновлення екрана 60 Гц в iPhone 15 Plus — дуже скромний показник для смартфона за ціною понад 1000 доларів. Фото: Apple
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Який смартфон краще придбати — iPhone 15 Plus або iPhone 15 Pro Max. Все залежить від того, для яких цілей вам потрібен смартфон.

Спочатку порівняємо вартість пристроїв.

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Ціни на iPhone 15 Plus

  • 128 ГБ від 47 499 грн;
  • 256 ГБ від 52 499 грн;
  • 512 ГБ від 62 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Pro Max

  • 256 ГБ від 63 499 грн;
  • 512 ГБ від 73 499 грн;
  • 1 ТБ від 83 499 грн.

Як бачимо, різниця в ціні на пристрої суттєва.

Тепер подивимося, що пропонує 15 Pro Max у порівнянні з 15 Plus.

  • Частота оновлення дисплея 120 Гц проти 60 Гц в 15 Plus.
  • Титановий корпус проти алюмінієвого.
  • Тонкіші рамки дисплея.
  • Кнопка дії проти кнопки беззвучного режиму.
  • Сучасний чіпсет А17 Pro проти А16 Bionic.
  • Максимальний обсяг пам'яті 1 ТБ проти 512 ГБ.
  • Супер швидкий USB-C.
  • Супер швидкий Wi-Fi 6E.

До того ж iPhone 15 Pro Max має розширені творчі можливості камери:

  • макрорежим на ультраширококутній камері;
  • 5-кратний оптичний зум;
  • нічний портретний режим;
  • величезна кількість стандартів відео.

Звичайно частота оновлення екрана 60 Гц в iPhone 15 Plus — дуже скромний показник для смартфона за ціною понад 1000 доларів.

Щодо усього іншого, подумайте, чи потрібно вам переплачувати за додаткові функції в телефоні понад 20 тис. грн? Чи потрібні вам 1 ТБ пам'яті, тонкіші рамки дисплея, розширені творчі можливості камери тощо? Чи є у вас роутер для Wi-Fi 6E? Якщо так, то iPhone 15 Pro Max створено для вас.

Раніше ми писали, що iPhone 15 Pro Max не витримав стрес-тесту. Також повідомляли, що Apple готує ще один оновлений гаджет у 2023 році.

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