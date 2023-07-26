Google відключає підтримку Android 4.4: що робити зі старими смартфонами

У серпні ми остаточно розпрощаємося з ОС Android 4.4 KitKat, яка вийшла майже 10 років назад. Фото: pocket-lint

Компанія Google збирається у серпні залишити версію ОС Android 4.4 KitKat без підтримки фірмових сервісів. Чи можна вийти ситуації, щоб й надалі користуватися своїм старим пристроєм, який досі працює на цій версії системи.

Про це написав Фокус.

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Припинять роботу сервіси Google: карти, відстеження місця розташування, картографування, обробка платежів, інтернет-реклама та єдиний вхід через Google-акаунт, який необхідний для роботи багатьох сторонніх додатків для Android.

Від Android 4.4 відмовляться останні розробники софту для смартфонів.

Що робити користувачам пристроїв з Android 4.4

Можна дозволити в налаштуваннях "установку файлів зі сторонніх джерел" та завантажувати програми у вигляді APK-файлів з різних сайтів. Але це дуже ризиковано, позаяк такі файли можуть містити віруси.

У вас буде відсутній актуальний функціонал таких програм й вони перестануть працювати коректно, бо сервіси Google Play більше не підтримують застарілу платформу.

Від того, що ОС Android 4.4 більше не підтримуватиметься Google ваш пристрій не припинить працювати, але його функціонал стане дуже обрізаним. Тому варто все ж таки поміркувати про придбання сучаснішого пристрою.

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