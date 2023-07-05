Найкращі смартфони Android за співвідношенням ціна-якість у 2023 році

Опубліковано рейтинг смартфонів Android за якістю, яку можна отримати за свої гроші. Фото: tuta

Аналітики AnTuTu презентували нове дослідження співвідношення ціни та якості різних смартфонів Android. Огляд розбили на п'ять цінових категорій смартфонів: до 300 дол, до 450 дол, до 750 дол та понад 750 дол.

Ідеальним бюджетним варіантом названо Redmi Note 12, а кращою люкс-моделлю експерти назвали iQOO 11 Pro.

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У підсумку чотири призові місця у дешевших сегментах посіли пристрої марки Redmi, а у дорожчій групі смартфонів iQOO представлено тричі.

Redmi Note 12 Turbo

Фото: gagadget

Серед пристроїв ціною до 300 дол переміг Redmi Note 12 Turbo, який по оздобленню переважає навіть деякі бюджетні флагмани.

За ним розташувалися:

Redmi Note12T Pro;

OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro.

Redmi K60

Фото: soyacincau

У сегменті до 450 дол трійку лідерів склали:

Redmi K60;

Nubia Z50;

Redmi K60 Pro.

Meizu 20

Фото: itc

Серед смартфонів ціною до 600 дол призерами стали:

Meizu 20;

iQOO Neo8 Pro;

Xiaomi 13.

iQOO 11

Фото: DH Photo/KVN Rohit

У сегменті вартістю до 750 дол лідирують:

iQOO 11;

Nubia Z50 Ultra, а на третьому;

Nubia Z50 Ultra.

iQQO 11 Pro

Фото: gsmarena

Серед найдорожчих смартфонів за ціною понад 750 дол перше місце посів iQOO 11 Pro. Наразі модель має найкращий дисплей на ринку, зарядку на 200 Вт. Випущена спеціальна версія смартфона в розфарбуванні BMW Motorsport.

За ним розташувалися:

Honor Magic5 Pro;

Samsung Galaxy S23.

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