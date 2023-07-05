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Ціна-якість: рейтинг смартфонів Android у 2023 році

5 липня 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Найкращі смартфони Android за співвідношенням ціна-якість у 2023 році
Опубліковано рейтинг смартфонів Android за якістю, яку можна отримати за свої гроші. Фото: tuta
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Аналітики AnTuTu презентували нове дослідження співвідношення ціни та якості різних смартфонів Android. Огляд розбили на п'ять цінових категорій смартфонів: до 300  дол, до 450 дол, до 750 дол та понад 750 дол.

Ідеальним бюджетним варіантом названо Redmi Note 12, а кращою люкс-моделлю експерти назвали iQOO 11 Pro.

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У підсумку чотири призові місця у дешевших сегментах посіли пристрої марки Redmi, а у дорожчій групі смартфонів iQOO представлено тричі.

Redmi Note 12 Turbo

Фото: gagadget

Серед пристроїв ціною до 300 дол переміг Redmi Note 12 Turbo, який по оздобленню переважає навіть деякі бюджетні флагмани.

За ним розташувалися:

  • Redmi Note12T Pro;
  • OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro.

Redmi K60

Фото: soyacincau

У сегменті до 450 дол трійку лідерів склали:

  • Redmi K60;
  • Nubia Z50;
  • Redmi K60 Pro.

Meizu 20

Фото: itc

Серед смартфонів ціною до 600 дол призерами стали:

  • Meizu 20;
  • iQOO Neo8 Pro;
  • Xiaomi 13.

iQOO 11

Фото: DH Photo/KVN Rohit

У сегменті вартістю до 750 дол лідирують:

  • iQOO 11;
  • Nubia Z50 Ultra, а на третьому;
  • Nubia Z50 Ultra.

iQQO 11 Pro

Фото: gsmarena

Серед найдорожчих смартфонів за ціною понад 750 дол перше місце посів iQOO 11 Pro. Наразі модель має найкращий дисплей на ринку, зарядку на 200 Вт. Випущена спеціальна версія смартфона в розфарбуванні BMW Motorsport.

За ним розташувалися:

  • Honor Magic5 Pro;
  • Samsung Galaxy S23.

Раніше ми писали, якими будуть ціни на iPhone 15. Також повідомлялося, які смартфони Xiaomi отримають оновлену MIUI.

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