Найкращі смартфони Android за співвідношенням ціна-якість у 2023 році

Ціна-якість: рейтинг смартфонів Android у 2023 році
Аналітики AnTuTu презентували нове дослідження співвідношення ціни та якості різних смартфонів Android. Огляд розбили на п'ять цінових категорій смартфонів: до 300 дол, до 450 дол, до 750 дол та понад 750 дол.
Ідеальним бюджетним варіантом названо Redmi Note 12, а кращою люкс-моделлю експерти назвали iQOO 11 Pro.
У підсумку чотири призові місця у дешевших сегментах посіли пристрої марки Redmi, а у дорожчій групі смартфонів iQOO представлено тричі.
Redmi Note 12 Turbo
Серед пристроїв ціною до 300 дол переміг Redmi Note 12 Turbo, який по оздобленню переважає навіть деякі бюджетні флагмани.
За ним розташувалися:
- Redmi Note12T Pro;
- OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro.
Redmi K60
У сегменті до 450 дол трійку лідерів склали:
- Redmi K60;
- Nubia Z50;
- Redmi K60 Pro.
Meizu 20
Серед смартфонів ціною до 600 дол призерами стали:
- Meizu 20;
- iQOO Neo8 Pro;
- Xiaomi 13.
iQOO 11
У сегменті вартістю до 750 дол лідирують:
- iQOO 11;
- Nubia Z50 Ultra, а на третьому;
- Nubia Z50 Ultra.
iQQO 11 Pro
Серед найдорожчих смартфонів за ціною понад 750 дол перше місце посів iQOO 11 Pro. Наразі модель має найкращий дисплей на ринку, зарядку на 200 Вт. Випущена спеціальна версія смартфона в розфарбуванні BMW Motorsport.
За ним розташувалися:
- Honor Magic5 Pro;
- Samsung Galaxy S23.
Раніше ми писали, якими будуть ціни на iPhone 15. Також повідомлялося, які смартфони Xiaomi отримають оновлену MIUI.