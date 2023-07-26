Google отключает поддержку Android 4.4: что делать со старыми смартфонами

В августе мы окончательно распрощаемся с ОС Android 4.4 KitKat, вышедшей почти 10 лет назад. Фото: pocket-lint

Google собирается в августе оставить версию ОС Android 4.4 KitKat без поддержки фирменных сервисов. Можно ли выйти из ситуации, чтобы и дальше пользоваться своим старым устройством, которое до сих пор работает на этой версии системы.

Об этом написал Фокус.

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Прекратят работу сервисы Google: карты, отслеживание местоположения, картографирование, обработка платежей, интернет-реклама и единственный вход через Google-аккаунт, который необходим для работы многих сторонних приложений для Android.

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Что делать пользователям устройств с Android 4.4

Можно разрешить в настройках "установку файлов из посторонних источников" и загружать программы в виде APK-файлов с разных сайтов. Но это очень рискованно, так как такие файлы могут содержать вирусы.

У вас будет отсутствовать актуальный функционал таких программ и они перестанут работать корректно, потому что сервисы Google Play больше не поддерживают устаревшую платформу.

От того, что ОС Android 4.4 больше не будет поддерживаться Google, ваше устройство не прекратит работать, но его функционал станет очень обрезанным. Поэтому стоит все же поразмыслить о приобретении более современного устройства.

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