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Google отключает поддержку Android 4.4: что делать со старыми смартфонами

26 июля 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google отключает поддержку Android 4.4: что делать со старыми смартфонами
В августе мы окончательно распрощаемся с ОС Android 4.4 KitKat, вышедшей почти 10 лет назад. Фото: pocket-lint
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Google собирается в августе оставить версию ОС Android 4.4 KitKat без поддержки фирменных сервисов. Можно ли выйти из ситуации, чтобы и дальше пользоваться своим старым устройством, которое до сих пор работает на этой версии системы.

Об этом написал Фокус.

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Что произойдет с Android 4.4 без поддержки

  • Прекратят работу сервисы Google: карты, отслеживание местоположения, картографирование, обработка платежей, интернет-реклама и единственный вход через Google-аккаунт, который необходим для работы многих сторонних приложений для Android.
  • От Android 4.4 откажутся последние разработчики софта для смартфонов

Что делать пользователям устройств с Android 4.4

  • Можно разрешить в настройках "установку файлов из посторонних источников" и загружать программы в виде APK-файлов с разных сайтов. Но это очень рискованно, так как такие файлы могут содержать вирусы.
  • У вас будет отсутствовать актуальный функционал таких программ и они перестанут работать корректно, потому что сервисы Google Play больше не поддерживают устаревшую платформу.

От того, что ОС Android 4.4 больше не будет поддерживаться Google, ваше устройство не прекратит работать, но его функционал станет очень обрезанным. Поэтому стоит все же поразмыслить о приобретении более современного устройства.

Ранее мы опубликовали ТОП-5 самых лучших смартфонов Android по цене до 300 долларов в 2023 году. Также сообщали, что приложение ChatGPT уже доступно для Android.

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