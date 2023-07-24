Найкращі смартфони Android за ціною до 300 доларів у 2023 році: ТОП-5

Щоб не витрачати зайві гроші, оберіть лише потрібні вам функції смартфона. Фото: freepik

Можна придбати смартфон, не викидаючи купу грошей за безліч часто непотрібних функцій. Просто оберіть лише те, що вам дійсно необхідно.

Експерти XDA-DEVELOPERS рекомендують телефони Android. Можливо, ТОП-5 не пропонує нічого екстра ординарного, але ці прилади мають прекрасне співвідношення ціни та якості та здатні впоратися з більшістю повсякденних робочих навантажень.

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1. Samsung Galaxy A23 5G

Фото: gagadget

Плюси

Гарний дизайн і якість збірки.

Чіткий дисплей із частотою оновлення 120 Гц.

Надійна продуктивність.

Мінуси

Немає рейтингу IP.

Камери могли бути кращими.

Ціна 300 доларів.

2. OnePlus Nord N30 5G

Фото: ixbt

Плюси

Гарний дизайн.

Акумулятор на 5000 мАг із дротовою зарядкою до 50 Вт.

Надійна продуктивність.

Мінуси

Продуктивність камери.

Якість збірки могла бути кращою.

Ціна 300 доларів.

3. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: ua-fusionelectronix

Плюси

Вражаюча продуктивність за таку ціну.

Гарний вигляд, дисплей 90 Гц.

Великий час автономної роботи.

Мінуси

Немає рейтингу IP.

Камери макрозйомки та камери глибини могли бути кращими.

Ціна 200 доларів.

4. TCL Stylus 5G

Фото: gsmarena

Плюси

Надійна продуктивність для повсякденного використання.

Час автономної роботи.

Гарний стилус.

Мінуси

Програмне забезпечення могло бути кращим.

З камерами потрібно трохи попрацювати.

Ціна 258 доларів.

5. POCO M4 Pro

Фото: itmag

Плюси

Продуктивність.

Час автономної роботи.

Стійкість до бризок IP53.

Мінуси

Погана продуктивність камери.

Дисплей міг бути яскравішим.

Ціна 242 доларів.

Раніше ми писали про найкращі смартфони для фотографування у 2023 році. Також публікували рейтинг смартфонів Android за показником ціна-якість у 2023 році.