Найкращі смартфони Android за ціною до 300 доларів у 2023 році: ТОП-5

ТОП-5 найкращих смартфонів Android за ціною до 300 доларів у 2023 році
Можна придбати смартфон, не викидаючи купу грошей за безліч часто непотрібних функцій. Просто оберіть лише те, що вам дійсно необхідно.
Експерти XDA-DEVELOPERS рекомендують телефони Android. Можливо, ТОП-5 не пропонує нічого екстра ординарного, але ці прилади мають прекрасне співвідношення ціни та якості та здатні впоратися з більшістю повсякденних робочих навантажень.
1. Samsung Galaxy A23 5G
Плюси
- Гарний дизайн і якість збірки.
- Чіткий дисплей із частотою оновлення 120 Гц.
- Надійна продуктивність.
Мінуси
- Немає рейтингу IP.
- Камери могли бути кращими.
Ціна 300 доларів.
2. OnePlus Nord N30 5G
Плюси
- Гарний дизайн.
- Акумулятор на 5000 мАг із дротовою зарядкою до 50 Вт.
- Надійна продуктивність.
Мінуси
- Продуктивність камери.
- Якість збірки могла бути кращою.
Ціна 300 доларів.
3. Samsung Galaxy A14 5G
Плюси
- Вражаюча продуктивність за таку ціну.
- Гарний вигляд, дисплей 90 Гц.
- Великий час автономної роботи.
Мінуси
- Немає рейтингу IP.
- Камери макрозйомки та камери глибини могли бути кращими.
Ціна 200 доларів.
4. TCL Stylus 5G
Плюси
- Надійна продуктивність для повсякденного використання.
- Час автономної роботи.
- Гарний стилус.
Мінуси
- Програмне забезпечення могло бути кращим.
- З камерами потрібно трохи попрацювати.
Ціна 258 доларів.
5. POCO M4 Pro
Плюси
- Продуктивність.
- Час автономної роботи.
- Стійкість до бризок IP53.
Мінуси
- Погана продуктивність камери.
- Дисплей міг бути яскравішим.
Ціна 242 доларів.
Раніше ми писали про найкращі смартфони для фотографування у 2023 році. Також публікували рейтинг смартфонів Android за показником ціна-якість у 2023 році.