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ТОП-5 найкращих смартфонів Android за ціною до 300 доларів у 2023 році

24 липня 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Найкращі смартфони Android за ціною до 300 доларів у 2023 році: ТОП-5
Щоб не витрачати зайві гроші, оберіть лише потрібні вам функції смартфона. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Можна придбати смартфон, не викидаючи купу грошей за безліч часто непотрібних функцій. Просто оберіть лише те, що вам дійсно необхідно.

Експерти XDA-DEVELOPERS рекомендують телефони Android. Можливо, ТОП-5 не пропонує нічого екстра ординарного, але ці прилади мають прекрасне співвідношення ціни та якості та здатні впоратися з більшістю повсякденних робочих навантажень.

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1. Samsung Galaxy A23 5G

Фото: gagadget

Плюси

  • Гарний дизайн і якість збірки.
  • Чіткий дисплей із частотою оновлення 120 Гц.
  • Надійна продуктивність.

Мінуси

  • Немає рейтингу IP.
  • Камери могли бути кращими.

Ціна 300 доларів.

2. OnePlus Nord N30 5G

Фото: ixbt

Плюси

  • Гарний дизайн.
  • Акумулятор на 5000 мАг із дротовою зарядкою до 50 Вт.
  • Надійна продуктивність.

Мінуси

  • Продуктивність камери.
  • Якість збірки могла бути кращою.

Ціна 300 доларів.

3. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: ua-fusionelectronix

Плюси

  • Вражаюча продуктивність за таку ціну.
  • Гарний вигляд, дисплей 90 Гц.
  • Великий час автономної роботи.

Мінуси

  • Немає рейтингу IP.
  • Камери макрозйомки та камери глибини могли бути кращими.

Ціна 200 доларів.

4. TCL Stylus 5G

Фото: gsmarena

Плюси

  • Надійна продуктивність для повсякденного використання.
  • Час автономної роботи.
  • Гарний стилус.

Мінуси

  • Програмне забезпечення могло бути кращим.
  • З камерами потрібно трохи попрацювати.

Ціна 258 доларів.

5. POCO M4 Pro

Фото: itmag

Плюси

  • Продуктивність.
  • Час автономної роботи.
  • Стійкість до бризок IP53.

Мінуси

  • Погана продуктивність камери.
  • Дисплей міг бути яскравішим.

Ціна 242 доларів.

Раніше ми писали про найкращі смартфони для фотографування у 2023 році. Також публікували рейтинг смартфонів Android за показником ціна-якість у 2023 році.

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