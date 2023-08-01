Как узнать, что ваш телефон прослушивается: способы защиты
Приватная жизнь и данные уже не будут личной информацией, если кибер-преступники получат доступ и контроль над вашим смартфоном. Узнайте, как прослушивают смартфоны, как узнать, что вы стали объектом наблюдения, и что противопоставить вторжению в личное пространство.
Какими способами прослушивается телефон
- Злонамеренные программы. Поэтому никогда не устанавливайте никаких неофициальных приложений на свой смартфон.
- Фишинговые атаки. Поэтому никогда не открывайте подозрительных писем и сообщений.
- Перехват звонков из-за уязвимости глобального телекоммуникационного протокола SS7. Здесь вы самостоятельно ничего поделать не сможете.
- Подслушивание Wi-Fi. Старайтесь не использовать общедоступные сети — это рискованно.
- В конце концов злоумышленники могут поставить физического "жучка", но это сейчас очень большая редкость.
Признаки прослушивания телефона
Программы-шпионы потребляют много ресурсов вашего смартфона. Поэтому следует начинать переживать, когда:
- смартфон стал работать медленнее;
- устройство часто само перезагружается и внезапно выключается;
- теплый телефон, даже если им не пользовались;
- быстро разряжается батарея, особенно, если смартфону не больше года.
Также обратите внимание на:
- гудки, щелчки, треск, эхо во время телефонных звонков, свидетельствующих о том, что разговор перехватывается;
- внезапно увеличенное потребление данных, что говорит о передаче ваших данных на внешний сервер;
- необычные текстовые сообщения с символами и цифрами, являющиеся признаком попытки прослушивания.
Как проверить телефон на прослушивание с помощью комбинаций
- Наберите *#21# и узнайте, переадресовываются ли ваши номера и сообщения на другой номер.
- Код *#62# (для Android) и *#67# (для iPhone) помогут выяснить, на какой номер переадресовываются полученные данные.
- Комбинация *#33# позволяет узнать есть ли у вас функция блокировки сообщений.
Как защититься от прослушивания
- Установите надежный антивирус. К примеру, Avast для Android, или Avira для iOS. Они проанализируют устройство на наличие шпионских программ.
- Постоянно обновляйте программное обеспечение.
Используйте специальные программы
- EAGLE Security FREE (обнаруживает и запрещает программы, взаимодействующие с микрофоном и видеокамерой телефона).
- Darshak (отслеживает и анализирует активность мобильной сети для обнаружения перехватчиков IMSI, расположения пользователей, прослушивания разговоров и сообщений).
- Android IMSI-Catcher Detector (находит и предотвращает перехват трафика телефона, указывает место, где находятся пользователи, и прослушивает разговоры перехватчиками определенных номеров).
- CatcherCatcher (обнаруживает фальшивые станции, используемые в качестве промежуточных).
Ранее мы писали, что менять аккумулятор в iPhone нужно, когда устройство служит более 4-5 лет. Но и за более новыми устройствами нужно следить внимательно.
Также директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд считает, что потребность в телефонах к 2032 году исчезнет.