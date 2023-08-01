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Как узнать, что ваш телефон прослушивается: способы защиты

1 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как узнать, что ваш телефон прослушивается: способы защиты
Если смартфон начал как-то странно вести себя, возможно вас уже прослушивают. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Приватная жизнь и данные уже не будут личной информацией, если кибер-преступники получат доступ и контроль над вашим смартфоном. Узнайте, как прослушивают смартфоны, как узнать, что вы стали объектом наблюдения, и что противопоставить вторжению в личное пространство.

Какими способами прослушивается телефон

  • Злонамеренные программы. Поэтому никогда не устанавливайте никаких неофициальных приложений на свой смартфон.
  • Фишинговые атаки. Поэтому никогда не открывайте подозрительных писем и сообщений.
  • Перехват звонков из-за уязвимости глобального телекоммуникационного протокола SS7. Здесь вы самостоятельно ничего поделать не сможете.
  • Подслушивание Wi-Fi. Старайтесь не использовать общедоступные сети — это рискованно.
  • В конце концов злоумышленники могут поставить физического "жучка", но это сейчас очень большая редкость.

Признаки прослушивания телефона

Программы-шпионы потребляют много ресурсов вашего смартфона. Поэтому следует начинать переживать, когда:

Читайте также:
  • смартфон стал работать медленнее;
  • устройство часто само перезагружается и внезапно выключается;
  • теплый телефон, даже если им не пользовались;
  • быстро разряжается батарея, особенно, если смартфону не больше года.

Также обратите внимание на:

  • гудки, щелчки, треск, эхо во время телефонных звонков, свидетельствующих о том, что разговор перехватывается;
  • внезапно увеличенное потребление данных, что говорит о передаче ваших данных на внешний сервер;
  • необычные текстовые сообщения с символами и цифрами, являющиеся признаком попытки прослушивания.

Как проверить телефон на прослушивание с помощью комбинаций

  • Наберите *#21# и узнайте, переадресовываются ли ваши номера и сообщения на другой номер.
  • Код *#62# (для Android) и *#67# (для iPhone) помогут выяснить, на какой номер переадресовываются полученные данные.
  • Комбинация *#33# позволяет узнать есть ли у вас функция блокировки сообщений.

Как защититься от прослушивания

  • Установите надежный антивирус. К примеру, Avast для Android, или Avira для iOS. Они проанализируют устройство на наличие шпионских программ.
  • Постоянно обновляйте программное обеспечение.

Используйте специальные программы

  • EAGLE Security FREE (обнаруживает и запрещает программы, взаимодействующие с микрофоном и видеокамерой телефона).
  • Darshak (отслеживает и анализирует активность мобильной сети для обнаружения перехватчиков IMSI, расположения пользователей, прослушивания разговоров и сообщений).
  • Android IMSI-Catcher Detector (находит и предотвращает перехват трафика телефона, указывает место, где находятся пользователи, и прослушивает разговоры перехватчиками определенных номеров).
  • CatcherCatcher (обнаруживает фальшивые станции, используемые в качестве промежуточных).

Ранее мы писали, что менять аккумулятор в iPhone нужно, когда устройство служит более 4-5 лет. Но и за более новыми устройствами нужно следить внимательно.

Также директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд считает, что потребность в телефонах к 2032 году исчезнет.

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