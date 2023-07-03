Заміна акумулятора в iPhone: коли потрібно поспішати

Замінити акумулятор не завадить, якщо iPhone служить вже понад 4−5 років. Фото: pexels

Мало хто змінює iPhone на нову модель, одразу після її випуску. Більшість користується дорогими смартфонами Apple по кілька років поспіль.

Про уразливе місце iPhone – акумулятор смартфона та, коли його слід міняти, написало NV.

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Замінити акумулятор не завадить, якщо iPhone служить вже понад 4−5 років. Але й за новішими пристроями потрібно стежити уважно.

Оцінка стану акумулятора за допомогою iOS

Починаючи з iOS 11.3 є можливість відстежувати статус акумулятора iPhone за допомогою утиліти Battery Health. Шукати її слід за маршрутом: Settings > Battery > Battery Health. В пункті Maximum Capacity.

Там ви побачите відсоток максимальної залишкової місткості акумулятора щодо його початкової ємності. Якщо програма показує нижче 80%, акумулятор час змінювати.

Спонтанне вимикання iPhone

Якщо смартфон вимкнувся при заряді 20% та вище, то батарею пора міняти.

Швидке розряджання iPhone

Якщо вам здається, що ви занадто часто почали заряджаєте смартфон, то вже час перевірити стан акумулятора за допомогою iOS.

Акумулятор iPhone розпухає

Іноді можна помітити здуття екрана або задньої кришки смартфона. Акумулятор може так себе поводити, коли він став майже повністю непридатним.

Зниження продуктивні iPhone

Інколи про проблеми з акумулятором може свідчити гальмування смартфона під час роботи. Паралельно відбувається прискорене розряджання акумулятора пристрою.

Раніше повідомлялося, що у нового iPhone буде поверхня, менше схильна до подряпин і потертостей.

Також найбільший постачальник компанії Apple Foxconn зменшить залежність від Китаю, розпочавши виробництво iPhone в Індії.