Як швидко зарядити смартфон натисканням лише однієї кнопки: корисний лайфхак

Функція режим польоту може виконувати роль прискорювача. Фото: 5692.com.ua

Вам потрібно за 15 хвилин виходити з дому на важливу зустріч й раптом виявляється, що на телефоні залишилося замало зарядки. Простий, але дуже корисний лайфхак допоможе вам лише за кілька хвилин додати смартфону до 15% заряду.

Про це повідомив "Телеграф".

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Ця кнопка є в усіх смартфонах, планшетах та навіть в ноутбуках. Натиснувши на неї, ви значно додасте гаджету спроможності заряджатися.

Йдеться про активацію режиму польоту кнопкою, на якій зображено профіль літака. Функція негайно вимкне надсилання будь-яких сигналів. Після активації функції усі енерговитратні операції буде призупинено. А саме:

Bluetooth;

GPS;

Wi-Fi;

стільниковий зв’язок.

Таким чином батарея швидко поповнить запас заряду.

Раніше ми писали, чи небезпечно для смартфона різке переривання зарядки. Також повідомляли, що ЄС заборонив мобільні телефони без знімного акумулятора.