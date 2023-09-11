Як швидко зарядити смартфон натисканням лише однієї кнопки: корисний лайфхак
Вам потрібно за 15 хвилин виходити з дому на важливу зустріч й раптом виявляється, що на телефоні залишилося замало зарядки. Простий, але дуже корисний лайфхак допоможе вам лише за кілька хвилин додати смартфону до 15% заряду.
Про це повідомив "Телеграф".
Як прискорити зарядку смартфона
Ця кнопка є в усіх смартфонах, планшетах та навіть в ноутбуках. Натиснувши на неї, ви значно додасте гаджету спроможності заряджатися.
Йдеться про активацію режиму польоту кнопкою, на якій зображено профіль літака. Функція негайно вимкне надсилання будь-яких сигналів. Після активації функції усі енерговитратні операції буде призупинено. А саме:
- Bluetooth;
- GPS;
- Wi-Fi;
- стільниковий зв’язок.
Таким чином батарея швидко поповнить запас заряду.
Раніше ми писали, чи небезпечно для смартфона різке переривання зарядки. Також повідомляли, що ЄС заборонив мобільні телефони без знімного акумулятора.