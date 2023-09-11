Как быстро зарядить смартфон нажатием одной кнопки: полезный лайфхак

Функция режима полета может выполнять роль ускорителя. Фото: 5692.com.ua

Вам нужно через 15 минут выходить из дома на важную встречу и вдруг оказывается, что на телефоне осталось мало зарядки. Простой, но очень полезный лайфхак поможет вам всего за несколько минут добавить смартфону до 15% заряда.

Об этом сообщил "Телеграф".

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Как ускорить зарядку смартфона

Эта кнопка доступна во всех смартфонах, планшетах и даже в ноутбуках. Нажав на нее, вы значительно добавите гаджету способности заряжаться.

Речь идет об активации режима полета кнопкой, на которой изображен профиль самолета. Функция немедленно отключает передачу любых сигналов. После активации функции все энергозатратные операции будут приостановлены. А именно:

Bluetooth;

GPS;

Wi-Fi;

сотовая связь.

Таким образом, батарея быстро пополнит запас заряда.

Ранее мы писали, опасно ли для смартфона резкое прерывание зарядки. Также сообщалось, что ЕС запретил мобильные телефоны без съемного аккумулятора.