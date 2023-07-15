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Чи небезпечно для смартфона різке переривання зарядки

15 липня 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи небезпечно для смартфона різке переривання зарядки
Смартфон на зарядці. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Багато користувачі смартфонів намагаються не користуватися телефоном, поки він не зарядиться до 100%. Як виявилося, це помилка. Не варто чекати, поки батарея повністю зарядиться або ж розрядиться.

Про це повідомляє УНІАН.

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Переривання зарядки

Зарядка смартфона до 100% може призвести до швидкого зносу батареї. Експерти кажуть, що у 99% випадках можна безпечно переривати зарядку телефона. 

Сучасні гаджети відрізняються від своїх попередників, батарея яких не була розрахована на неповну зарядку. Зараз смартфони адаптовані до часткової зарядки. За словами експертів, заряджати смартфон короткими сесіями корисно. Користувачам не варто хвилюватися через це.

Безпроблемна робота акумулятора

Секрет довгої та надійної роботи акумулятора криється в тому, як відбувається перша зарядка. Якщо ви придбали новий смартфон, то його варто розрядити до 0%, а після цього зарядити до 100%. Це допоможе відкалібрувати телефон. У такому випадку переривати зарядку не варто.

Правила зарядки телефона:

  • Заряджати смартфон потрібно до 80%, а розряджати — не нижче 20%;
  • ніколи не залишати телефон на зарядці на ніч;
  • не користуватися телефоном, поки він підключений до кабелю;
  • слідкувати, щоб смартфон не перегрівався;
  • використовувати оригінальні зарядні кабелі.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив закон, який забороняє смартфони без знімного акумулятора. Це дозволить користувачам без проблем та швидко замінювати батареї, уникаючи відвідування сервісного центру.

Також ми писали, що якщо ви змушені часто заряджати свій смартфон, не виключено, що гаджет продовжує виконувати функції, які вам прямо зараз не потрібні. Просто вимкніть їх, і батарея пристрою зітхне з полегшенням.

Додамо, за місяць після анонсу iOS 17 компанія Apple представила відкрите тестування операційної системи. Прошивку можуть завантажити всі охочі.

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