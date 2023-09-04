Якщо знову блекаут в Україні: п'ять правил зберігання повербанків

Не варто довго залишати повербанк повністю розрядженим. Фото: ek.ua

Існує ймовірність, що в осінньо-зимовий період російські окупанти знову, як й минулого року почнуть масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. В такому випадку українцям доведеться знову активно користуватися зовнішніми акумуляторами — повербанками.

Експерти підкреслюють, що дотримання простих правил може значно збільшити термін служби пристрою та зменшити ризик його поломки.

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Про це нагадав iTechua.

1. Місце зберігання

Повербанк має зберігатися у прохолодному та сухому місці. Висока температура та вологість можуть призвести до перегріву й короткого замикання. Небажано зберігати пристрій під прямими сонячними променями.

2. Зарядка пристрою

Повербанк потрібно регулярно заряджати. Зберігання пристрою розрядженим протягом тривалого часу може призвести до зниження його місткості та швидкого виходу з ладу.

3. Рівень зарядки повербанка

Для тривалого зберігання пристрою, потрібно зарядити його до рівня 50-70% та зберігати в прохолодному й сухому місці. Це збереже його місткість та високу продуктивність.

4. Зовнішні пошкодження

Перевіряйте повербанк на наявність пошкоджень. Якщо ви виявили подряпини, тріщини або викривлення, необхідно замінити пристрій.

5. Інструкція з експлуатації

Мануал варто прочитати та дотримуватися написаного. В інструкції зазвичай вказані правила експлуатації, заряджання та зберігання повербанка.

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