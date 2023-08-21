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Як врятуватися у спеку: створено мині-кондиціонер для тіла QOOLA Pro

21 серпня 2023 12:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як врятуватися у спеку: створено мині-кондиціонер для тіла QOOLA Pro
Портативний переносний кондиціонер QOOLA Pro реалізує ідею індивідуального охолодження. Фото: kickstarter.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Стартап з Китаю створив портативний переносний кондиціонер QOOLA Pro вагою лише 190 грамів. Виробник заявляє, що пристрій охолодить тіло людини до температури в діапазоні 12-21°C.

Про це повідомив Kickstarter.

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Портативний кондиціонер кріпиться до будь-якої частини тіла системою ременів Free-MT. Розробник запевняє, що за приклад вони брали кріплення з медичних пристроїв та засобів індивідуального захисту. Найкраще місце для кріплення міні-кондиціонеру — талія, адже у такий спосіб прохолодне повітря циркулюватиме навколо всього тіла.

Пристебнути QOOLA Pro можна до будь-якої частини тіла. Малюнок: kickstarter.com

Характеристики QOOLA Pro

  • Температурний режим від 12°C до 21°C.
  • Початок охолодження: за 30 секунд після увімкнення.
  • Має режим автоматичної зміни температури залежно від зовнішньої погоди.
  • Заряду акумулятора вистачає на 8 годин роботи приладу.
  • Заряджається USB-кабелем.
  • Керувати пристроєм можна зі смартфона.
Кондиціонер важить лише 190 грамів. Фото: kickstarter.com

Вартість QOOLA Pro 70 дол — 2581 грн за актуальним курсом.

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