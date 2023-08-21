Як врятуватися у спеку: створено мині-кондиціонер для тіла QOOLA Pro
Стартап з Китаю створив портативний переносний кондиціонер QOOLA Pro вагою лише 190 грамів. Виробник заявляє, що пристрій охолодить тіло людини до температури в діапазоні 12-21°C.
Про це повідомив Kickstarter.
Портативний кондиціонер кріпиться до будь-якої частини тіла системою ременів Free-MT. Розробник запевняє, що за приклад вони брали кріплення з медичних пристроїв та засобів індивідуального захисту. Найкраще місце для кріплення міні-кондиціонеру — талія, адже у такий спосіб прохолодне повітря циркулюватиме навколо всього тіла.
Характеристики QOOLA Pro
- Температурний режим від 12°C до 21°C.
- Початок охолодження: за 30 секунд після увімкнення.
- Має режим автоматичної зміни температури залежно від зовнішньої погоди.
- Заряду акумулятора вистачає на 8 годин роботи приладу.
- Заряджається USB-кабелем.
- Керувати пристроєм можна зі смартфона.
Вартість QOOLA Pro 70 дол — 2581 грн за актуальним курсом.
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