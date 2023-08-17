LG випустила переносний телевізор з валізою: ціна та характеристики

LG можна використовувати як переносне робоче місце у поєднанні з ноутбуком. Фото: LG

LG випустила портативний 27-дюймовий телевізор StanbyME Go. Монітор ховається у валізу для транспортування та має батарею живлення, що забезпечує до трьох годин автономної роботи.

Наразі на сайті LG відкрито передзамовлення на пристрій за ціною 999,99 долара.

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StanbyME Go можна

розташувати вертикально або горизонтально;

використовувати, як переносне робоче місце у поєднанні з ноутбуком;

застосувати, як стіл з сенсорною панеллю;

під’єднати під ігрову консоль;

налаштувати, як кінотеатр просто неба.

Характеристики StanbyME Go

Роздільна здатність рідкокристалічної панелі: 1920 x 1080 пікселів.

Частота оновлення: 60 Гц.

Вбудовані 4-канальні динаміки, потужністю 20 Вт.

Може працювати як смарттелевізор на webOS.

Забезпечується зв’язок по Wi-Fi, Bluetooth.

ТВ-приставки під’єднуються по HDMI.

Передзамовлення триває до 27 серпня 2023 року. А вже з понеділка, 28 серпня, компанія обіцяє почати відправлення StanbyME Go замовникам.

Можна влаштувати перегляд прямо на пляжі. Фото: LG

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