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LG випустила переносний телевізор з валізою: ціна та характеристики

17 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
LG випустила переносний телевізор з валізою: ціна та характеристики
LG можна використовувати як переносне робоче місце у поєднанні з ноутбуком. Фото: LG
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

LG випустила портативний 27-дюймовий телевізор StanbyME Go. Монітор ховається у валізу для транспортування та має батарею живлення, що забезпечує до трьох годин автономної роботи.

Наразі на сайті LG відкрито передзамовлення на пристрій за ціною 999,99 долара.

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StanbyME Go можна

  • розташувати вертикально або горизонтально;
  • використовувати, як переносне робоче місце у поєднанні з ноутбуком;
  • застосувати, як стіл з сенсорною панеллю;
  • під’єднати під ігрову консоль;
  • налаштувати, як кінотеатр просто неба.

Характеристики StanbyME Go

  • Роздільна здатність рідкокристалічної панелі: 1920 x 1080 пікселів.
  • Частота оновлення: 60 Гц.
  • Вбудовані 4-канальні динаміки, потужністю 20 Вт.
  • Може працювати як смарттелевізор на webOS.
  • Забезпечується зв’язок по Wi-Fi, Bluetooth.
  • ТВ-приставки під’єднуються по HDMI.

Передзамовлення триває до 27 серпня 2023 року. А вже з понеділка, 28 серпня, компанія обіцяє почати відправлення StanbyME Go замовникам.

Можна влаштувати перегляд прямо на пляжі. Фото: LG

Раніше компанія Samsung показала, як планшет Galaxy Tab S9 Ultra працює під водою. Також ми писали, що Xiaomi випустила гігантський телевізор за ціною смартфона.

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