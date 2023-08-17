LG випустила переносний телевізор з валізою: ціна та характеристики
17 серпня 2023 20:40
LG можна використовувати як переносне робоче місце у поєднанні з ноутбуком. Фото: LG
LG випустила портативний 27-дюймовий телевізор StanbyME Go. Монітор ховається у валізу для транспортування та має батарею живлення, що забезпечує до трьох годин автономної роботи.
Наразі на сайті LG відкрито передзамовлення на пристрій за ціною 999,99 долара.
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StanbyME Go можна
- розташувати вертикально або горизонтально;
- використовувати, як переносне робоче місце у поєднанні з ноутбуком;
- застосувати, як стіл з сенсорною панеллю;
- під’єднати під ігрову консоль;
- налаштувати, як кінотеатр просто неба.
Характеристики StanbyME Go
- Роздільна здатність рідкокристалічної панелі: 1920 x 1080 пікселів.
- Частота оновлення: 60 Гц.
- Вбудовані 4-канальні динаміки, потужністю 20 Вт.
- Може працювати як смарттелевізор на webOS.
- Забезпечується зв’язок по Wi-Fi, Bluetooth.
- ТВ-приставки під’єднуються по HDMI.
Передзамовлення триває до 27 серпня 2023 року. А вже з понеділка, 28 серпня, компанія обіцяє почати відправлення StanbyME Go замовникам.
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