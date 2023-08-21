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Как спастись в жару: создан мини-кондиционер для тела QOOLA Pro

21 августа 2023 12:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как спастись в жару: создан мини-кондиционер для тела QOOLA Pro
Портативный переносной кондиционер QOOLA Pro реализует идею индивидуального охлаждения. Фото: kickstarter.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Стартап из Китая создал портативный переносной кондиционер QOOLA Pro весом всего 190 граммов. Производитель заявляет, что устройство охлаждает тело человека до температуры в диапазоне 12-21°C.

Об этом сообщил Kickstarter.

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Портативный кондиционер крепится к любой части тела системой ремней Free-MT. Разработчик уверяет, что в качестве примера они брали крепеж из медицинских устройств и средств индивидуальной защиты. Лучшее место для крепления мини-кондиционера — талия, ведь таким образом прохладный воздух будет циркулировать вокруг всего тела.

Пристегнуть QOOLA Pro можно на любую часть тела. Рисунок: kickstarter.com

Характеристики QOOLA Pro

  • Температурный режим от 12 до 21°C.
  • Начало охлаждения: через 30 секунд после включения.
  • Режим автоматического изменения температуры зависит от внешней погоды.
  • Заряда аккумулятора хватает на 8 часов работы.
  • Заряжается кабелем USB.
  • Управлять устройством можно со смартфона.
Кондиционер весит всего 190 граммов. Фото: kickstarter.com

Стоимость QOOLA Pro 70 долл. — 2581 грн по актуальному курсу .

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