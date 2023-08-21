Как спастись в жару: создан мини-кондиционер для тела QOOLA Pro

Портативный переносной кондиционер QOOLA Pro реализует идею индивидуального охлаждения. Фото: kickstarter.com

Стартап из Китая создал портативный переносной кондиционер QOOLA Pro весом всего 190 граммов. Производитель заявляет, что устройство охлаждает тело человека до температуры в диапазоне 12-21°C.

Об этом сообщил Kickstarter.

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Портативный кондиционер крепится к любой части тела системой ремней Free-MT. Разработчик уверяет, что в качестве примера они брали крепеж из медицинских устройств и средств индивидуальной защиты. Лучшее место для крепления мини-кондиционера — талия, ведь таким образом прохладный воздух будет циркулировать вокруг всего тела.

Пристегнуть QOOLA Pro можно на любую часть тела. Рисунок: kickstarter.com

Характеристики QOOLA Pro

Температурный режим от 12 до 21°C.

Начало охлаждения: через 30 секунд после включения.

Режим автоматического изменения температуры зависит от внешней погоды.

Заряда аккумулятора хватает на 8 часов работы.

Заряжается кабелем USB.

Управлять устройством можно со смартфона.

Кондиционер весит всего 190 граммов. Фото: kickstarter.com

Стоимость QOOLA Pro 70 долл. — 2581 грн по актуальному курсу .

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