Как спастись в жару: создан мини-кондиционер для тела QOOLA Pro
Стартап из Китая создал портативный переносной кондиционер QOOLA Pro весом всего 190 граммов. Производитель заявляет, что устройство охлаждает тело человека до температуры в диапазоне 12-21°C.
Об этом сообщил Kickstarter.
Портативный кондиционер крепится к любой части тела системой ремней Free-MT. Разработчик уверяет, что в качестве примера они брали крепеж из медицинских устройств и средств индивидуальной защиты. Лучшее место для крепления мини-кондиционера — талия, ведь таким образом прохладный воздух будет циркулировать вокруг всего тела.
Характеристики QOOLA Pro
- Температурный режим от 12 до 21°C.
- Начало охлаждения: через 30 секунд после включения.
- Режим автоматического изменения температуры зависит от внешней погоды.
- Заряда аккумулятора хватает на 8 часов работы.
- Заряжается кабелем USB.
- Управлять устройством можно со смартфона.
Стоимость QOOLA Pro 70 долл. — 2581 грн по актуальному курсу .
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