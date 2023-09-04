Если снова блекаут в Украине: пять правил хранения повербанков

Не стоит долго оставлять повербанк полностью разряженным. Фото: ek.ua

Существует вероятность, что в осенне-зимний период российские оккупанты снова, как и в прошлом году, начнут массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В таком случае украинцам придется снова активно пользоваться внешними аккумуляторами — повербанками.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение простых правил может значительно увеличить срок службы устройства и снизить риск его поломки.

Читайте также:

Об этом напомнил iTechua.

1. Место хранения

Повербанк должен храниться в прохладном и сухом месте. Высокая температура и влажность могут привести к перегреву и короткому замыканию. Не рекомендуется хранить устройство под прямыми солнечными лучами.

2. Зарядка устройства

Повербанк нужно регулярно заряжать. Хранение устройства разряженным в течение длительного времени может привести к снижению его емкости и быстрому выходу из строя.

3. Уровень зарядки повербанка

Для длительного хранения устройства, нужно зарядить его до уровня 50-70% и хранить в прохладном и сухом месте. Это сохранит его емкость и высокую производительность.

4. Наружные повреждения

Проверяйте повербанк на наличие повреждений. Если вы обнаружили царапины, трещины или искривления, необходимо заменить устройство.

5. Инструкция по эксплуатации

Мануал следует прочесть и соблюдать написанное. В инструкции обычно указаны правила эксплуатации, зарядки и хранения повербанка.

Раньше мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП 10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.