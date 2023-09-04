Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Если снова блекаут в Украине: пять правил хранения повербанков arrow

Если снова блекаут в Украине: пять правил хранения повербанков

4 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Если снова блекаут в Украине: пять правил хранения повербанков
Не стоит долго оставлять повербанк полностью разряженным. Фото: ek.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Существует вероятность, что в осенне-зимний период российские оккупанты снова, как и в прошлом году, начнут массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В таком случае украинцам придется снова активно пользоваться внешними аккумуляторами — повербанками.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение простых правил может значительно увеличить срок службы устройства и снизить риск его поломки.

Читайте также:

Об этом напомнил iTechua.

1. Место хранения

Повербанк должен храниться в прохладном и сухом месте. Высокая температура и влажность могут привести к перегреву и короткому замыканию. Не рекомендуется хранить устройство под прямыми солнечными лучами.

2. Зарядка устройства

Повербанк нужно регулярно заряжать. Хранение устройства разряженным в течение длительного времени может привести к снижению его емкости и быстрому выходу из строя.

3. Уровень зарядки повербанка

Для длительного хранения устройства, нужно зарядить его до уровня 50-70% и хранить в прохладном и сухом месте. Это сохранит его емкость и высокую производительность.

4. Наружные повреждения

Проверяйте повербанк на наличие повреждений. Если вы обнаружили царапины, трещины или искривления, необходимо заменить устройство.

5. Инструкция по эксплуатации

Мануал следует прочесть и соблюдать написанное. В инструкции обычно указаны правила эксплуатации, зарядки и хранения повербанка.

Раньше мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП 10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз