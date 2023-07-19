ТОП-10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C у 2023 році

При виборі зарядного пристрою зверніть увагу на його потужність. Фото: freepik

Підходящий зарядний пристрій з підтримкою USB Power Delivery знайти не так просто. Специфікація таких пристроїв передбачає максимальну потужність 240 Вт, але швидкість заряджання аксесуарів може відрізнятися.

Експерти Tech Advisor підібрали кращі зарядні пристрої потужністю від 18 Вт до 200 Вт. Щоб знайти серед них сумісний, потрібно точно знати характеристики вашої конкретної моделі.

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При виборі зарядного пристрою для ноутбука зверніть увагу на його потужність. Ноутбуки споживають:

маленькі - 30-45 Вт;

середні - 65 Вт;

більшість великих – 90 Вт;

топові – 140 Вт.

Якщо ви хочете швидко зарядити смартфон, який обіцяє зарядку, наприклад, 65 Вт, то зверніть увагу, що багато сторонніх зарядних пристроїв USB PD не підтримують такі протоколи, як PPS (Programmable Power Supply) або SCP (Super Charge Protocol), які вимагаються власними стандартами швидкої зарядки. Можна розраховувати на 18 Вт зарядки від таких пристроїв, незалежно від теоретичної потужності порту USB-C.

1. UGreen 65 Вт USB-C — найкращий настінний зарядний пристрій USB-C

Плюси

Відмінна ціна.

Компактний дизайн.

Два виходи PD.

Підтримує PPS, швидку зарядку.

Мінуси

Для деяких великих ноутбуків потрібно 100 Вт.

Ціна на Amazon 35,99 дол.

2. UGreen Nexode 100W USB-C Charger — найкращий 100-ватний зарядний пристрій USB-C

Плюси

Два виходи 100 Вт USB-C PD.

Універсальний з чотирма виходами.

Гарна ціна.

Підтримує PPS, швидку зарядку.

Мінуси

Важкий.

Ціна на Amazon 74,99 дол.

3. Anker Nano II 65W GaN II PPS Fast Charger — найкращий маленький зарядний пристрій USB-C потужністю 65 Вт

Плюси

Надійний бренд.

Надзвичайно компактний.

Підтримує PPS, PowerIQ.

Мінуси

Тільки один вихід

Ціна на Amazon 49,99 дол.

4. Ugreen Nexode 30W USB-C Charger — найдешевший настінний зарядний пристрій USB-C потужністю 30 Вт

Плюси

Дешевий.

Компактний дизайн.

Складані зубці.

Мінуси

30 Вт недостатньо для всіх ноутбуків.

Тільки один порт.

Ціна на Amazon 19.99 дол.

5. UGreen Nexode 140W — найкращий настінний зарядний пристрій USB-C потужністю 140 Вт

Плюси

140 ВТ PD 3.1.

Швидка зарядка Apple для 16-дюймового Pro.

Менший за зарядний пристрій Apple на 140 Вт.

Три порти.

Мінуси

Дорогий.

Ціна на Amazon 109,99 дол.

6. OneAdaptr OneWorld 65 — найкращий компактний дорожній зарядний пристрій та адаптер USB-C PD 65 Вт

Плюси

Вихідна потужність 65 Вт.

Підтримує шість пристроїв.

Підтримує PPS та швидку зарядку.

Працює як дорожній зарядний пристрій.

Мінуси

Три порти мають загальну потужність 15 Вт.

Ціна на OneAdaptr 79 дол.

7. Alogic Rapid Power 67W з GaN — найкращий для всіх країн

Плюси

Змінні штекери для міжнародних подорожей.

Три USB-виходи.

Дорожній чохол.

Ціна на Amazon 79,50 дол.

8. Acefast Portable GaN 65W Fast Charger - найкращий зарядний пристрій USB-C з HDMI

Плюси

Вихідна потужність 65 Вт.

Порт USB-A.

60 Гц 4K порт HDMI

Мінуси

Лише для США та ЄС

Ціна на Amazon 49,99 дол.

9. UGreen Nexode 200W USB-C Desktop Charger – найкращий настільний зарядний пристрій з USB-C

Плюси

Потужний пристрій на 200 Вт.

Шість портів.

Підтримує PPS.

Поставляється з плетеним кабелем.

Мінуси

Важкий.

Ціна на Amazon 199,99

10. Satechi 200 Вт USB-C 6-портовий PD GaN

Плюси

Потужний пристрій на 200 Вт.

Шість портів.

Підтримує PPS.

Продається з підставкою

Мінуси

Важкий.

Немає кабелю USB-C в комплекті.

Тільки для США.

Ціна на Amazon 149,99 дол.

Раніше ми писали, чи небезпечно для смартфона різке переривання зарядки. Також повідомляли, що ЄС заборонив мобільні телефони без знімного акумулятора.