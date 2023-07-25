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TikTok хоче кинути виклик Ілону Маску: відео-платформа дозволить постити текстові дописи

25 липня 2023 10:00
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
TikTok хоче кинути виклик Ілону Маску: відео-платформа дозволить постити текстові дописи
Соціальні мережі. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У світі соціальний мереж стрімко відбуваються зміни. Доки Ілон Маск проводить ребрендинг Twitter, популярна китайська соцмережа TikTok вже полює на користувачів, які шукають альтернативу синій пташці. 

Про це пише The Guardian.

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Що нового TikTok запропонує користувачам

Як відомо, днями Ілон Маск повідомив про ребрендинг Twitter, який почався із перейменування соцмережі в "Х". Користувачі соцмережі назвали таке рішення "надзвичайно ризикованим". До того ж зміниться й дизайн: синю пташку замінить лаконічна літера "Х". Таке дизайнерське рішення Маску запропонував хтось із користувачів. Однак експерти налаштовані скептично. 

"Компанії зазвичай витрачають великі суми грошей на розробку унікального логотипу, щоб виділятися з натовпу, тому вибір стандартного символу, який може використовувати будь-хто інший, здається дуже дивним", — сказав Алан Вудворд, професор кібербезпеки в Університеті Суррея.

Тож доки Twitter стає Х, конкуренти не сплять. Китайська соцмережа TikTok, знаменита форматом коротких відео, оголосила про запровадження нового типу публікацій — повністю текстових. Адже "найновіша технологічна компанія" прагне заробити на користувачах, які, ймовірно, шукатимуть альтернативу Twitter.

Так, в понеділок платформа для обміну відео TikTok оголосила, що тепер вона дозволить користувачам створювати "текстовий контент". У компанії таке нововведення характеризують  як "розширення меж створення контенту для всіх користувачів TikTok" і "надання письмовій творчості, яку ми бачили в коментарях і підписах під відео, окремого місця для блиску".

Як пише The Guardian, текстові дописи в TikTok  можна буде ще й креативно оформлювати: користувачі зможуть додавати кольорові фони та стікери до публікацій, які матимуть обмеження в 1000 слів. 

Веб-сайт TechCrunch повідомив, що запровадження цієї функції "ймовірно, складе конкуренцію Twitter (тепер X) і Meta's Threads". 

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск пожалівся на заробітки Twitter. 

Водночас, Meta запускає свій безкоштовний ШІ, який зможе конкурувати з ChatGPT.

 

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