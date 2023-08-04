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Нові функції Viber: хто та коли зможе ними користуватися

4 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Нові функції Viber: хто та коли зможе ними користуватися
Viber надає преміумкористувачам можливість перебувати на платформі конфіденційно. Фото: itc.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Дві нові корисні функції з'явилися у месенджері Viber для преміумкористувачів. Втім, поки вони будуть доступні лише для власників iPhone.

Про це написав iTechua.

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Невидимий режим

Функція дає змогу перебувати на платформі конфіденційно. Користувачі зможуть бачити, хто в мережі, а їхній власний статус відображатиметься як офлайн. Можна відкривати повідомлення, не показуючи, що вони були прочитані.

Читання голосових повідомлень

Функція перетворює аудіо повідомлення на текст.

Як отримати доступ до нових функцій

Користувачі мають підписатися на Viber Plus за 1,99 дол. на місяць. Окрім нових функцій, передплатники отримають можливість не бачити рекламу.

Нові функції поки що доступні лише мешканцям Австралії, Австрії, Ізраїлю, Індії, Італії, Кувейту, США, Тувалу, Чехії, Чорногорії, Швейцарії та Швеції.

Раніше ми писали, якими будуть ціни на iPhone 15. Також повідомлялося, які смартфони Xiaomi отримають оновлену MIUI.

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