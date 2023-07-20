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Непотрібний ризик: чому не можна тримати смартфон у кишені

20 липня 2023 17:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Чому не можна тримати смартфон у кишені
Окрім смартфона в кишені можуть лежати інші предмети, які можуть пошкодити екран пристрою. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Тримати телефон у кишені зручно й так роблять майже всі. Але така звичка призводить до багатьох ризиків.

Існує щонайменше чотири причини, аби не носити так смартфон. Про це повідомив NV.

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Щоб не пошкодити смартфон

Окрім смартфона в кишені можуть лежати інші предмети, наприклад, ключі від квартири. Тертя і тиск кишені в такому разі можуть призводити до тріщин та інших пошкоджень екрана.

Щоб убезпечитися від кишенькових злодіїв

Телефон у кишені приваблює кишенькових злодіїв, як легка здобич. Особливо, коли носити його у задній кишені.

Щоб надмірно не відвертатися

Телефон у кишені призводить до бажання постійно його перевіряти. Це означає, що людина зосереджена на своєму гаджеті та знижує увагу до навколишнього оточення. А від цього псуються стосунки з близькими людьми.

Щоб не нашкодити здоров'ю

Apple багато разів попереджала фанатів iPhone не носити мобільний телефон у кишені. В інструкціях до iPhone написано, що телефони слід завжди тримати на відстані 10-15 міліметрів від тіла. Таке застереження виникло тому, що імплантовані кардіостимулятори та дефібрилятори можуть містити датчики, які реагують на магніти та радіохвилі, які випромінює телефон.

Як правильно носити телефон

  • у сумці на поясі;
  • у чохлі на ланцюжку.

Не лишайте смартфон у кишені, хоча б коли ви не рухаєтеся, покладіть пристрій на стіл.

Раніше ми писали, чи корисно залишати смартфон заряджати на ніч. Також повідомляли головні ознаки, коли варто міняти акумулятор в iPhone.

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