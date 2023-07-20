Непотрібний ризик: чому не можна тримати смартфон у кишені
Тримати телефон у кишені зручно й так роблять майже всі. Але така звичка призводить до багатьох ризиків.
Існує щонайменше чотири причини, аби не носити так смартфон. Про це повідомив NV.
Щоб не пошкодити смартфон
Окрім смартфона в кишені можуть лежати інші предмети, наприклад, ключі від квартири. Тертя і тиск кишені в такому разі можуть призводити до тріщин та інших пошкоджень екрана.
Щоб убезпечитися від кишенькових злодіїв
Телефон у кишені приваблює кишенькових злодіїв, як легка здобич. Особливо, коли носити його у задній кишені.
Щоб надмірно не відвертатися
Телефон у кишені призводить до бажання постійно його перевіряти. Це означає, що людина зосереджена на своєму гаджеті та знижує увагу до навколишнього оточення. А від цього псуються стосунки з близькими людьми.
Щоб не нашкодити здоров'ю
Apple багато разів попереджала фанатів iPhone не носити мобільний телефон у кишені. В інструкціях до iPhone написано, що телефони слід завжди тримати на відстані 10-15 міліметрів від тіла. Таке застереження виникло тому, що імплантовані кардіостимулятори та дефібрилятори можуть містити датчики, які реагують на магніти та радіохвилі, які випромінює телефон.
Як правильно носити телефон
- у сумці на поясі;
- у чохлі на ланцюжку.
Не лишайте смартфон у кишені, хоча б коли ви не рухаєтеся, покладіть пристрій на стіл.
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