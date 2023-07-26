Intel впервые предоставит свои технологии для создания чипа 5G: какая компания этим займется

Работа над схемой. Иллюстративное фото: pexels.com

Корпорация Intel сообщила, что будет работать со шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson над чипом для сетевого оборудования Ericsson 5G. Для создания чипа используют самую передовую технологию производства Intel.

Об этом пишет Reuters.

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Как известно лидерство компании Intel по производству самых маленьких и наиболее энергоэффективных полупроводников осталось в прошлом. Эту позицию заняли ее конкуренты – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и другие компании. Однако, чтобы не отставать, исполнительный директор Intel Пэт Хелсингер решил объединить в производстве микросхем за четыре года сразу пять поколений.

Так, во вторник, 25 июля, Intel заявила, что будет сотрудничать с компанией Ericsson, новый чип которой будет использовать передовую технологию производства Intel "18A". Это один из первых чипов посторонних клиентов, которые будут использовать технологию Intel.

Пока неизвестно, когда чип выйдет на рынок, но Intel ранее заявляла, что технология производства 18A будет готова к 2025 году.

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