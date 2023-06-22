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iPhone 15: Apple побьет собственные ценовые рекорды в 2023 году

22 июня 2023 11:18
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Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15: насколько подорожает новый смартфон от Apple
Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук. Фото: 365dm.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Цены на iPhone 15, возможно, станут самыми высокими за всю историю Apple. Причина — заметное обновление модельной линейки.

Ожидается, что Apple анонсирует серию iPhone 15 в сентябре.

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Технический аналитик гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities Джефф Пу прогнозирует, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple будут дороже предыдущих моделей Pro.

В США стоимость модели Pro начиналась с 999 долл. с выпуска iPhone X в 2017 году, а цена на Pro Max — с 1099 долл. с выходом iPhone XS Max в 2018-м.

Почему могут подорожать iPhone 15

Смартфоны могут подорожать в 2023 году, во-первых, из-за инфляции в США выше среднего уровня. Во-вторых, из-за значительного апгрейда моделей iPhone 15 Pro, в частности аппарат будет иметь более изогнутую титановую раму вместо стальной, увеличенную оперативную память, твердотельные кнопки регулировки звука, чип A17 Bionic, перископический объектив для увеличения оптического масштабирования на модели Pro Max и тому подобное. Все устройства будут иметь порт USB-C, Dynamic Island. В целом говорят о более чем 10 дополнительных функциях и изменениях для моделей Pro.

Какими будут цены iPhone 15 Pro

Аналитики предполагают, что в США стартовая модель iPhone 15 Pro будет стоить 1049 дол., а iPhone 15 Pro Max с 1 Тбайт памяти — от 1 649 до 1700 дол.

Пока неясно, подорожают ли стандартные iPhone 15 и iPhone 15 Plus  по сравнению с iPhone 14 и iPhone 14 Plus, цены на которые стартовали в США от 799 и 899 долл. соответственно.

Ранее сообщалось, что у нового iPhone будет поверхность, меньше подвержена царапинам и потертостям.

Также крупнейший поставщик компании Apple Foxconn снизит зависимость от Китая, начав не позднее апреля следующего года производство iPhone в индийском штате Карнатака.

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