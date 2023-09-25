iPhone 15 Pro Max проти Samsung Galaxy S23 Ultra: у якого смартфона краща камера

Якість фото iPhone 15 Pro Max та Samsung Galaxy S23 Ultra майже ідентична, вибір кращого смартфона — справа смаку. Фото: ansons.ph

Порівняльне тестування камер iPhone 15 Pro Max та Galaxy S23 Ultra показало приблизно однакові результати. При тому, що останньому смартфону вже пів року, а у січні 2024 року вийде нова версія Galaxy S24 Ultra.

Тест провели на YouTube-каналі AlphaTech.

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Характеристики камер iPhone 15 Pro Max

Камера основна

48 МП, f/1.8, 24 мм (ширококутний), 1/1.28", 1.22 мкм, PDAF, OIS зі зміщенням сенсора;

12 МП, f/2.8, 77 мм (телефото), 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум;

12 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55", 1.4 мкм, PDAF;

TOF 3D LiDAR сканер.

Камера фронтальна

12 МП, f/1.9, 23 мм, 1/3.6", PDAF, OIS, SL 3D.

Характеристики камер Galaxy S23 Ultra

Камера основна

200 МП, роздільна здатність фото 16320 x 12240, оптичний 10-кратний зум, f/1.7, 23 мм, 0.64 мкм, 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS);

кут ширококутного об'єктива 120°;

телефото об'єктив - 10 МП, f/4.9, 230 мм, 1.12 мкм, 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS), Dual Pixel, оптична стабілізація;

12 МП надширококутний об'єктив, f/2.2, 13 мм, 1.4 мкм, 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS), Dual Pixel.

Камера фронтальна

12 МП, роздільна здатність фото 4000 x 3000, f/2.2, 26 мм, 1.12 мкм, 1/3.24" ISOCELL CMOS.

Порівняльна нічна зйомка

Великої різниці між фотографіями не помічено. Хиба Galaxy S23 Ultra здається краще зберігає природну насиченість кольорів. iPhone 15 Pro Max дає забагато насиченості, тому фото виглядають дещо штучно. Втім, це справа смаку.

Скриншоти: YouTube / AlphaTech

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