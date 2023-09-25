Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow iPhone 15 Pro Max проти Samsung Galaxy S23 Ultra: у якого смартфона краща камера arrow

iPhone 15 Pro Max проти Samsung Galaxy S23 Ultra: у якого смартфона краща камера

25 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro Max проти Samsung Galaxy S23 Ultra: у якого смартфона краща камера
Якість фото iPhone 15 Pro Max та Samsung Galaxy S23 Ultra майже ідентична, вибір кращого смартфона — справа смаку. Фото: ansons.ph
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Порівняльне тестування камер iPhone 15 Pro Max та Galaxy S23 Ultra показало приблизно однакові результати. При тому, що останньому смартфону вже пів року, а у січні 2024 року вийде нова версія Galaxy S24 Ultra.

Тест провели на YouTube-каналі AlphaTech.

Читайте також:

Характеристики камер iPhone 15 Pro Max

Камера основна

  • 48 МП, f/1.8, 24 мм (ширококутний), 1/1.28", 1.22 мкм, PDAF, OIS зі зміщенням сенсора;
  • 12 МП, f/2.8, 77 мм (телефото), 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратний оптичний зум;
  • 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55", 1.4 мкм, PDAF;
  • TOF 3D LiDAR сканер.

Камера фронтальна

  • 12 МП, f/1.9, 23 мм, 1/3.6", PDAF, OIS, SL 3D.

Характеристики камер Galaxy S23 Ultra

Камера основна

  • 200 МП, роздільна здатність фото 16320 x 12240, оптичний 10-кратний зум, f/1.7, 23 мм, 0.64 мкм, 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS);
  • кут ширококутного об'єктива 120°;
  • телефото об'єктив - 10 МП, f/4.9, 230 мм, 1.12 мкм, 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS), Dual Pixel, оптична стабілізація;
  • 12 МП надширококутний об'єктив, f/2.2, 13 мм, 1.4 мкм, 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS), Dual Pixel.

Камера фронтальна

  • 12 МП, роздільна здатність фото 4000 x 3000, f/2.2, 26 мм, 1.12 мкм, 1/3.24" ISOCELL CMOS.

Порівняльна нічна зйомка

Великої різниці між фотографіями не помічено. Хиба Galaxy S23 Ultra здається краще зберігає природну насиченість кольорів. iPhone 15 Pro Max дає забагато насиченості, тому фото виглядають дещо штучно. Втім, це справа смаку.

Скриншоти: YouTube / AlphaTech

Раніше ми писали, що Apple випустила iOS 17 й у власників iPhone з'явилося 10 нових функцій. Також експерти iFixit повідомили, що iPhone 14 майже непридатний для ремонту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз